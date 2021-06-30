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新北開放預約接種莫德納疫苗 系統一度卡卡

中央社 / 新北29日電

新北市開放72歲以上長者接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）莫德納疫苗，今天預約首日就出現網路塞車情形，新北市政府表示，系統未當機，流量趨緩就可改善。

新北市開放不限戶籍72歲（原住民62歲）以上長者及第1到第5類公費對象，於7月2日到7月4日接種莫德納疫苗，今天預約系統首日就出現塞車情形，甚至許多預約接種站的網站都無法連線。

研考會主委林豐裕表示，這是由於瞬間湧入非常大的流量所致，但系統仍持續正常運作，沒有當機，會隨著流量趨於平緩而改善，陸續完成相關預約工作。

他表示，新北市開放72歲以上長者施打莫德納疫苗，預約非常踴躍，因為大家都很關心家裡長者。雖然許多行政區衛生所預約已額滿，但29處大型接種站仍有很多的額度，可供民眾預約。

新北市不限戶籍72歲（原住民62歲）以上長者接種莫德納疫苗，6月30日到7月1日每天上午8時到晚上10時預約，7月2日到7月4日接種，每天上午8時到12時、下午1時到5時，接種的地點在28處中大型接種站、29區衛生所、33家醫療院所。

新北市也開放第1到第5類公費對象在上述時間進行預約及接種。接種地點僅29區衛生所、33家的醫療院所。若想要接種AZ疫苗，可以預約186家合約診所來做接種。

莫德納疫苗 衛生所

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