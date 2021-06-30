里長、清潔隊防疫裝備不足 新北議員贈3500支護目鏡

三級警戒延長至7月12日，新北市有基層里長反映裝備不足問題，新北市議員彭成龍今日號召捐贈3500支護目鏡給土城、樹林、三峽與鶯歌里長與清潔隊。服務處主任彭一書表示，防疫工作雖然是首要任務，物資準備是重中之重，提醒市府仍然要注意基層防疫準備。不過環保局表示，目前清潔隊沒有不足問題。

代表接受物資捐贈的土城區里長聯誼會長邱顯俊指出，新北市仍是高風險地區，里長與清潔隊員在防護裝備不足下協助防疫工作，自己卻隨時有染疫風險，更需要增添護目鏡，避免里長與清潔隊員在第一線接觸中被感染，共同團結抗疫。

彭一書表示，各里雖有提供酒精，但護目鏡等裝備需求仍舊不足，這次集結服務團隊力量捐贈3500支護目鏡，希望讓里長與清潔隊員能在安全防護下守護市民。

彭一書提到，目前已讓醫療、警察人員及高齡長者等施打疫苗，每位里長還需要協助通知長者打疫苗，防疫工作雖然是首要任務，但防疫物資準備是重中之重，提醒市府仍然要注意防疫物資準備，避免基層在公務過程中遭染。