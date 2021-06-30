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助街友弱勢度過疫情 台電捐民生物資予台灣芒草心協會
疫情持續嚴峻，弱勢生活遭受嚴重衝擊。台電台北市區營業處今天捐贈「台電Fun送能量包」給位於萬華區的社團法人台灣芒草心慈善協會，盼能幫助街友及更多的弱勢民眾，度過這波新冠疫情。
台電台北市區營業處今天的捐贈活動，是由處長張建川偕同台電工會第3分會常理許晉華、副處長王花蘭等區處同仁拜訪社團法人台灣芒草心慈善協會，捐贈物資包括罐頭、餅乾、能量飲等民生物資，盼在疫情嚴峻時期，為社會弱勢盡一份心力。
位於萬華區的社團法人台灣芒草心慈善協會，是由一群服務街友的第一線人員組成，在疫情嚴峻時期也持續提供關懷與協助。
為響應芒草心的慈善舉措，台電北市區處義不容辭加入行列，張建川表示，如同台電電網遍及全國各處，期盼透過Fun電能量包的捐助，將滿滿的愛心及能量傳遞至社會角落，幫助最易受忽視、受疫情衝擊最嚴重的弱勢族群。
社團法人台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿表示，台電北市區處以實際行動關懷亟需救助的民眾，猶如一盞明燈，為社會的黑暗角落帶來光明，給予弱勢民眾滿滿的能量與溫暖。
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