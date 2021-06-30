北市天空纜線專法7/1實施 盼重現城市天際線

台北市工務局今天表示，7月1日起實施市區道路架空管線設置管理辦法，也稱天空纜線專法，市區道路範圍內所有架空纜線、管線應依規定申請，許可後才能設置，盼重現天際線。

北市府工務局發新聞資料指出，道路管線暨資訊中心自民國104年7月成立後，致力管理市區道路上方架空纜線業務，除成立天空纜線清整等專案及將管理制度法規化。

工務局表示，透過5年多實務經驗將管理制度法規化，因此制定、推動天空纜線專法，今年7月1日起將實施「台北市市區道路架空管線設置管理辦法」。

工務局指出，至於目前道路既有台電纜線、號誌及路燈電源線、有線電視纜線、監視器訊號線等，要在113年7月前完成補辦申請許可，未經申請許可擅自設置或逾期未補辦，將依法拆除、開罰。

工務局表示，未經申請許可擅自設置架空纜線或逾期未補辦，經通知未改善，除強制拆除外，拆除費由設置者負擔，並依市區道路管理自治條例規定，裁罰處新台幣3000元以上至1萬5000元以下。

工務局指出，7月1日起新法上路後，除提供合法申請管道外，也會管理道路架空管線，像要求橫越道路纜線垂直淨空要達4.6公尺以上，不能懸垂、交錯或糾結，纜線兩端要有標示申請人名稱及許可證字號，以供辨識等措施。