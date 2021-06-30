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北市開放長者預約莫德納 30分鐘湧3.9萬人取號

中央社 / 台北30日電
北市開放民眾預約莫德納疫苗。圖／聯合報系資料照片
北市開放民眾預約莫德納疫苗。圖／聯合報系資料照片

北市今天開放72歲以上長者及55歲以上原住民上網預約施打莫德納疫苗，台北市副市長蔡炳坤指出，系統開放30分鐘後已有3.9萬名長者取號，約占此次開放總劑量的45%。

台北市政府昨天宣布，今天、明天的上午8時到下午5時，居住在台北市的72歲以上長者及55歲以上原住民，不限戶籍都可以到「COVID-19疫苗接種預約系統」上網預約施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）莫德納疫苗。

蔡炳坤今天上午接受電訪表示，開放預約才30分鐘，就已經有3萬9249人成功取號，約占這次開放預約總劑量8萬7136劑的45%。

蔡炳坤指出，這次72歲以上、沒預約過的約7萬名長者都能預約，但目前75歲以上長者的疫苗接種率約45%，也就是仍有約10萬人尚未接種疫苗，除了代表疫苗量現階段仍不足，從今天預約踴躍狀況也可看出長者對於疫苗廠牌有些想法。

他進一步表示，因為預約系統無法判別長者有沒有打過疫苗，所以預約以一次為限，過去有些長者預約後但沒來打，這次就不能再預約，不過不用太緊張，政府一定會繼續努力，只要疫苗夠，每個人都會打到。

蔡炳坤提醒，由於較難預測還會有多少名額可以讓長者在7月3日、7月4日的上午9時到下午5時讓長者打電話到區公所登記，呼籲有意接種疫苗的長者盡量上網預約，這次不會再統一發通知單給沒預約的長者。

莫德納疫苗 北市 原住民

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