議員轟市民大平台笑話 柯文哲嗆：當駭客灌假資料很奇怪

台北市議員陳怡君今天踢爆，台北市「市民服務大平台」e化恐成笑話？平台出現漏洞，隨便亂填都能申請紓困，承辦單位不堪其擾，議員建議應建立過濾機制，如果不懂可向政委唐鳳請益。對此，台北市長柯文哲表示，申請以後，還是需核准，不會說亂申請就亂給，還是有審核機制。

柯文哲也說，國家運作還是基於互信，若要當駭客、灌假資料，然後批平台怎麼會這樣，也很奇怪？

台北市推出九大短期紓困措施，紓困申請以線上申辦，民眾可透過「市民服務大平台」COVID-19紓困專區，填寫相關資料，即可快速完成紓困申請。不過，議員陳怡君發現，這項紓困網頁漏洞很大，民眾隨便上網隨便亂填寫都能成案，造成府內承辦單位不堪其擾，市政e化變笑話，建議系統應該優化，建立過濾機制。

陳怡君說，柯文哲將市政「全面e化」列為這任期優先施政項目，這次新冠肺炎紓困申請，市府也開放民眾上「市民服務大平台」COVID-19紓困專區申請。不過她接獲爆料指出，該網頁有很大的漏洞，就是民眾資料隨便填寫都能成案。

陳說，她親自測試結果證實所言不假。從「台北市政府-市民服務大平台」網頁進入，在「申辦案件-依機關分類」點選「區公所」，然後點選「因疫情急難救助」，點選「立即線上申辦」就可線上申請。

議員質疑，該平台沒有身分證字號驗證機制，民眾可以胡亂申請甚至惡作劇，且目前大平台也無法驗證民眾是否重複申請或同一戶籍內已經有人申請， 所以民眾可以一再送件，增加行政人員負擔，拖累審案速度，也影響一般民眾權益。

陳怡君質疑，柯文哲將市政「全面e化」列為他這任期優先施政項目，卻連最簡單的建置系統都無法把關，讓智慧城市破功。

柯文哲回嗆，國家運作還是基於互信，若要當駭客、灌假資料，然後批平台怎麼會這樣，也很奇怪？