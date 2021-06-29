捐款都用在哪裡？ 侯友宜：全用在防疫上面

新北市從疫情發展至今已收到數億善款，外界希望了解這些款項所用之處。新北市長侯友宜表示，這都是大家的愛心，一定會全數用在疫情上。新北市社會局長張錦麗補充，這些錢主要會拿來提供給確診者、弱勢補助以及設立快篩站、疫苗接種站。

侯友宜說，這些善款都可以給大家檢定，都是大家的愛心所付出的，全部會用在疫情上面。

張錦麗補充，防疫基金有四大用途，一個是提供染疫市民或往生家屬每人10萬元補助，第二是提供受疫情影響的弱勢族群、家庭1戶一萬元，第三是支持防疫人員，提供他們安心旅館。第四則是購買防疫物資，設置快篩站、疫苗施打站等。

另外，大家也好奇新北因應Delta變異株病毒，在病房收治量能允許下採「一人一室」?衛生局長陳潤秋表示，新北醫療量能、集中檢疫所、防疫旅館都是足夠的，會因應中央CDC指示，做通盤考量。