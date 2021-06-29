快訊

曾接觸Delta確診司機...印尼移工發燒 南投縣衛生局回應

壹傳媒宣布 擬出售台灣《蘋果日報》網路版全部股權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐款都用在哪裡？ 侯友宜：全用在防疫上面

聯合報 / 記者張睿廷張哲郢／新北即時報導
侯友宜表示，新北所收到的善款，會全數用在防疫上面，一切公開、透明。圖／擷至侯友宜臉書
侯友宜表示，新北所收到的善款，會全數用在防疫上面，一切公開、透明。圖／擷至侯友宜臉書

新北市從疫情發展至今已收到數億善款，外界希望了解這些款項所用之處。新北市長侯友宜表示，這都是大家的愛心，一定會全數用在疫情上。新北市社會局長張錦麗補充，這些錢主要會拿來提供給確診者、弱勢補助以及設立快篩站、疫苗接種站。

侯友宜說，這些善款都可以給大家檢定，都是大家的愛心所付出的，全部會用在疫情上面。

張錦麗補充，防疫基金有四大用途，一個是提供染疫市民或往生家屬每人10萬元補助，第二是提供受疫情影響的弱勢族群、家庭1戶一萬元，第三是支持防疫人員，提供他們安心旅館。第四則是購買防疫物資，設置快篩站、疫苗施打站等。

另外，大家也好奇新北因應Delta變異株病毒，在病房收治量能允許下採「一人一室」?衛生局長陳潤秋表示，新北醫療量能、集中檢疫所、防疫旅館都是足夠的，會因應中央CDC指示，做通盤考量。

疫情 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜歡迎北農接觸者篩檢 1周累積破4千人

新莊、林口有不明感染源 新北家禽將再全面篩檢

樂華夜市復市 侯友宜：按三級警戒只外帶、不試吃

擔心Delta入侵 新北禽27例確診源頭仍不明

相關新聞

影／北市搶先微解封首日 直擊寧夏夜市

新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，台北市長柯文哲表示主要開放夜市四分之一的攤販營業，...

議員轟市民大平台笑話 柯文哲嗆：當駭客灌假資料很奇怪

台北市議員陳怡君今天踢爆，台北市「市民服務大平台」e化恐成笑話？平台出現漏洞，隨便亂填都能申請紓困，承辦單位不堪其擾，議...

夾娃娃機等6場所無中央紓困 新北經發局：已報衛福部

國內疫情爆發後，新北除中央規定停業類別外，另外列入6場所停業，不過這些場所卻無法請領紓困，新北市經發局長何怡明指出，當初...

捐款都用在哪裡？ 侯友宜：全用在防疫上面

新北市從疫情發展至今已收到數億善款，外界希望了解這些款項所用之處。新北市長侯友宜表示，這都是大家的愛心，一定會全數用在疫...

台北今起夜市微解封 饒河夜市依舊冷清

台北市宣布除南萬華區外其他夜市今起微解封恢復營業，位於疫情熱區的南萬華，若市場、夜市要解封，需和台北市市場處及衛生局討論...

新北多項新措施七月上路 首推老人老宅「樓梯換電梯」

新北從7月開始將陸續啟動16項新措施，率先推的4項措施中，「老屋換居」將協助65歲以上長者或身障者以自有無電梯、高樓層公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。