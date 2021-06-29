聽新聞
test
0:00 / 0:00
捐款都用在哪裡？ 侯友宜：全用在防疫上面
新北市從疫情發展至今已收到數億善款，外界希望了解這些款項所用之處。新北市長侯友宜表示，這都是大家的愛心，一定會全數用在疫情上。新北市社會局長張錦麗補充，這些錢主要會拿來提供給確診者、弱勢補助以及設立快篩站、疫苗接種站。
侯友宜說，這些善款都可以給大家檢定，都是大家的愛心所付出的，全部會用在疫情上面。
張錦麗補充，防疫基金有四大用途，一個是提供染疫市民或往生家屬每人10萬元補助，第二是提供受疫情影響的弱勢族群、家庭1戶一萬元，第三是支持防疫人員，提供他們安心旅館。第四則是購買防疫物資，設置快篩站、疫苗施打站等。
另外，大家也好奇新北因應Delta變異株病毒，在病房收治量能允許下採「一人一室」?衛生局長陳潤秋表示，新北醫療量能、集中檢疫所、防疫旅館都是足夠的，會因應中央CDC指示，做通盤考量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言