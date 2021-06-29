影／北市搶先微解封首日 直擊寧夏夜市

新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，台北市長柯文哲表示主要開放夜市四分之一的攤販營業，只外帶不內用，並強調防疫與經濟還是要取得平衡，尤其是考量那些沒有工作就沒有收入的民眾，基本上視疫情逐漸開放、降載、以不拿下口罩為優先。

台灣夜市商圈產業工會總會長林定國表示，今天寧夏夜市的開放以單邊單數號攤販為優先，下一周輪雙數號，如此可維持四分之一的攤販營業，且另一邊的店面商家有得來速的概念，民眾快速點餐、取餐後就可離開，減少逗留時間，原則上不鼓勵民眾出來逛夜市。