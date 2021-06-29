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影／北市搶先微解封首日 直擊寧夏夜市

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業，附近有的攤位購買的民眾不少。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業，附近有的攤位購買的民眾不少。記者潘俊宏／攝影

新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，台北市長柯文哲表示主要開放夜市四分之一的攤販營業，只外帶不內用，並強調防疫與經濟還是要取得平衡，尤其是考量那些沒有工作就沒有收入的民眾，基本上視疫情逐漸開放、降載、以不拿下口罩為優先。

台灣夜市商圈產業工會總會長林定國表示，今天寧夏夜市的開放以單邊單數號攤販為優先，下一周輪雙數號，如此可維持四分之一的攤販營業，且另一邊的店面商家有得來速的概念，民眾快速點餐、取餐後就可離開，減少逗留時間，原則上不鼓勵民眾出來逛夜市。

傍晚華燈初上，歇業多日的攤販逐漸推著攤車出來做生意，許多路過的民眾有的停下來買喜愛的餐點外帶，在嚴峻的疫情下帶來一點商機。

新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車過馬路準備營業。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車過馬路準備營業。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業，許多路過的民眾戴著口罩逛攤位。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業，許多路過的民眾戴著口罩逛攤位。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業，也稍微吸引一些民眾採買。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業，也稍微吸引一些民眾採買。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車清潔，準備營業。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車清潔，準備營業。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業等候客人。記者潘俊宏／攝影
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業等候客人。記者潘俊宏／攝影

夜市 疫情 北市 新冠肺炎 三級警戒

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