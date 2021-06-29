聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／北市搶先微解封首日 直擊寧夏夜市
新冠肺炎疫情全國三級警戒一個多月後，台北市今天首日微解封非熱區的夜市，台北市長柯文哲表示主要開放夜市四分之一的攤販營業，只外帶不內用，並強調防疫與經濟還是要取得平衡，尤其是考量那些沒有工作就沒有收入的民眾，基本上視疫情逐漸開放、降載、以不拿下口罩為優先。
台灣夜市商圈產業工會總會長林定國表示，今天寧夏夜市的開放以單邊單數號攤販為優先，下一周輪雙數號，如此可維持四分之一的攤販營業，且另一邊的店面商家有得來速的概念，民眾快速點餐、取餐後就可離開，減少逗留時間，原則上不鼓勵民眾出來逛夜市。
傍晚華燈初上，歇業多日的攤販逐漸推著攤車出來做生意，許多路過的民眾有的停下來買喜愛的餐點外帶，在嚴峻的疫情下帶來一點商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言