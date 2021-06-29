新北多項新措施七月上路 首推老人老宅「樓梯換電梯」

新北從7月開始將陸續啟動16項新措施，率先推的4項措施中，「老屋換居」將協助65歲以上長者或身障者以自有無電梯、高樓層公寓「換居」新建社宅；另外，為因應疫情遠端教學，新北各國中及國小將在8月正式啟動「上課Yo!」APP，將請假、點名、缺席推播與管理全面數位化，提升「停課不停學」品質。

新北市從7月1日起將陸續實施16項新措施，其中包含市府實施的9項，以及配合中央實施7項，其中社宅方面，啟動老屋換居安心住社宅試辦計畫，讓65歲以上長者與行動不便的身障者能以自有的無電梯高樓層公寓「換居」有電梯之新建社宅，或協助媒合至適宜民間房屋，而原自有住宅則透過包租代管第3期計畫作為社宅出租，若其中有租金落差，則依各轄區之租金比例調整差額。

新北城鄉發展局住宅發展科科長江怡瑩說明，計畫將協同都更處、社會局，主動詢問獨居老人們的意願；執行細節上會將新北會各區房價畫出幾個社宅的「級距區」，若是長輩或身障者住進與自有房屋同級距或較低級距的社宅，則可直接免費入住，但若住進較高級距的社宅則需貼錢，不過大原則還是不讓長輩移動太遠，以及尊重長輩選責的意願。

新北研考會表示，7月率先實施的還包含，新北「急救貸」，境內中小企業申請經濟部營運資金貸款，加碼第7個月至第12個月1%之利息補貼；跨街廓都市更新的容積計畫，釋出更多市區空間做為綠地，將釋出容積移至主要幹道地區，提升容積使用效益。另外，建築工程勘驗無紙化，申報圖資、都市設計審議、危老重建計畫及簡易都更等，也都能陸續線上申請，以減少接觸及落實防疫措施。

教育方面，新北早在3月即推出全國首創新北校園通APP「上課Yo!」，功能主打四大功能，包含學生請假線上化、課堂點名數位化、學生安全即時通、缺勤管理自動化，讓家長及學校可第一時間掌握學生動向及安全，如今因應疫情發展的「停課不停學」，也將於8月在新北各國中小全面實施，以確保同學們學習品質。

公共安全方面，10月起將更進一步落實火警自動警報設備，「供居住使用之租賃場所、夜間供人住宿之違章工廠及住宅式宮廟」之管理權人應設住宅用火災警報器，違反將命限期改善，屆期不改善將處6000元以上、3萬元以下罰鍰。

研考會指出，新北配合中央政策推行，7月1日起推「實價登錄2.0」，使不動產交易資訊更為透明、即時及正確；身障者專用停車證將加註QRCODE，可即時得知有效日期及該證所登記之車牌號碼。

8月1日起，分別提高公共及準公共化托育費用補助、未滿2歲育兒津貼、2至4歲育兒津貼、2至未滿6歲幼兒就讀公共化及準公共幼兒園就學補助；10月成立「銀髮人才服務據點」，提供銀髮人才就業機會及職涯諮詢等，傳承技術及經驗。