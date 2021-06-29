手機終有訊號了 雙溪區魚行里基地台啟用

雙溪區魚行里的坤溪、公館、八股、丁子蘭等聚落，一直以來都是區內通訊的隱蔽帶，造成居民手機訊號斷斷續續的不便，在立委賴品妤及雙溪區公所、魚行里辦公處多年來的協調，總算在今(29)日啟用位在坤溪橋旁的新基地台，由中華、遠傳、台灣大哥大三家電信共構，讓通訊網絡能在偏鄉更加便利。

雙溪區位處偏遠、範圍遼闊，部分地區因為地形關係成為通訊的隱蔽帶，而魚行里長曹拯民自104年經民眾建議，向雙溪區公所提出建設基地台的需求，但因為經費、腹地取得及電力牽線等諸多問題，多年來總算在110年6/29完工正式啟用，服務範圍包含魚行里雙禾民宿至長潭橋，最遠甚至能到達丁子蘭聚落周圍，不僅改善居民緊急通報的通訊，也讓台二丙線用路人、鐵馬騎士的手機使用更加順暢。

立委賴品妤表示，自己的服務轄區，包含平溪、雙溪、貢寮等地區相當仰賴觀光，甚至自去年疫情爆發，教育部也積極推行遠距教學，但因為偏鄉部分地區通訊品質不佳，服務處便在一年半以前邀集各區公所回報通訊不良的地點，協請NCC及各區服務的電信業者進行改善，此次包含中華、遠傳、台灣大哥大三家電信共構，相信能大大改善地方的通訊品質。