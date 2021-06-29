慰勞打疫苖醫護 淡水商家愛心湧入捐飲料食品

從疫苗開打到現在2個星期，施打疫苗成為未來的台灣全民運動，新北市淡水區新市國小施打疫苗站，每天醫護與公所工作人員都在炎熱的環境下為民眾進行施打疫苗，為慰勞醫護打疫苗辛勞，淡水在地店家的愛心不斷的湧入，送許多飲料、食物等等，來為醫護加油打氣。

淡水區長巫宗仁表示，淡水疫苗接種站，在進行滿一周以來，統計為超過3000多位的民眾接種，在炎熱的夏天大家都很辛苦，但也感受到源源不斷的愛心，有包括壺雅堂連續四天的飲料，芙蘿日式烘焙坊連續三天的餐盒，還有翊芳小館 、美食應援團、藝人賈永婕等接力提供的飲料，淡水名店黑市提供公所疫苗接種站兩天110個精緻便當和飲料，還有滬尾小吃提供冷泡茶，這些都讓醫護及工作同仁精神大振。

淡水馬偕醫院家醫科主任詹欣隆主任說，無論是送便當還是送飲料，或是一句謝謝，簡單的加油打氣，都讓他們能夠忘記疲勞充滿動力，持續守住疫情。一點點心意，都是為第一線守護人員加滿滿無限的動力，也期盼疫情盡快過去，讓大家生活可以回復到過往。