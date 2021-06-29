淡水超商捐物資挺醫護 小兄弟響應捐8千零用錢

看到醫護辛苦的站在第一線，由淡水區超商主管透過市議員陳偉杰服務處希望募集了4000罐的人蔘精，捐贈給辛苦的淡水馬偕社區篩檢站醫護人員，其中有一位住在淡水的國小雙胞胎兄弟，得知消息後，更將自己的8千元零用錢全部捐出，響應這次的捐助愛心。

新北市議員陳偉杰表示，為了響應支援抗疫前線，這對曾姓雙胞胎兄弟捐出自己零用錢，要給淡水馬階醫護人員加油打氣，8000元，雖然對我們來說雖然不多，但卻是孩子們所能付出的最大心意！

市議員陳偉杰指出，這次透過一位好友在便利商店擔任主管，她看到第一線醫護人員、都十分辛苦，在疫情嚴峻的此刻，同時號召許多善心人士一起做愛心，直接募集了4000罐的人蔘精，要給第一線的醫護人員補充體力，並且送到淡水馬偕社區篩檢站，送給站在節一線的醫護人員。

市議員陳偉杰也希望大家除了降低活動、減少外出，還能替醫護人員補充能量加油打氣，為防疫付出心力，展現出台灣人濃厚的人情味。