避免錢找錢 汐止長青里長消毒錢供里民兌換

疫情期間，各里忙著消毒防疫，而汐止區的長青里長陳建興另外還想到了，錢也可能隱藏很多病毒，所以，每天都將硬幣、紙鈔消毒，提供里民兌換，讓里民買東西，避免錢找錢，減少病毒散播。

自從本土疫情爆發後，汐止區長青里長陳建興不但每天背著機器到里內的公車亭、石桌石椅消毒，想到里內很多里民都會下山到市場買菜買東西，為了避免錢找錢帶回病毒，所以，每天晚上都會將裝在塑膠盒裡的硬幣銅板，依照比例倒入漂白水還有清水稀釋消毒，然後，白天提供里民兌換。

長青里長陳建興表示，疫情期間里辦公處有提供一些零錢提供里民更換，銅板都用漂白水消毒、紙鈔則用酒精或是次氯酸水消毒，靜置一天後，隔天就提供消毒過的錢讓里民兌換，原則上希望里民去市場也好或是其他地方買東西，都不要錢找錢摸來摸去，該給多少就剛好給多少，避免互相感染，將病毒隔絕在外。

里民說，感謝里長的貼心，讓他們出門到市場或是買東西，減少找錢的機會，拿著消毒過的錢也更安心。