為醫護加油打氣 萬里在地美食便當到金醫

萬里區萬里里長王傑倫多次媒合物資送往台大醫院金山分院，近來里長再媒合淡水銘雲齋慈善團資源，攜手萬里在地美食名店，準備了一百個名店便當送到金山分院，要為第一線的醫護人員加油打氣，也能分享給確診的病友們，要以美食的療癒力量撫慰病心。

萬里燒臘名店亨記燒臘一早就將一百個便當準備好，老闆說，一定要來響應里長的善心，準備了超豐盛的便當內容，三寶飯三樣主菜加量還降價，希望第一線的醫護人員即使防疫工作繁重，也不要忘記要吃飽、吃得營養。

台大醫院金山分院秘書室主任郭東陽代表接受便當並且感謝里長與善心團體的支持，來自名店的排隊美食，讓第一線的醫護人員不論再怎魔忙碌，還有美食能夠療癒辛勞，鼓舞為防疫工作努力的醫護人員們。

萬里里長王傑倫指出，這次準備一百個便當，特別挑選萬里在地的人氣美食，就是希望為第一線醫護人員換換口味，忙碌之餘也可以品嚐美食，此外這次的餐盒也要分享給金山分院確診的病友，透過美食的療癒力量給予病友加油打氣，也化作祝福盼望確診病友早日康復，回歸以往的生活。