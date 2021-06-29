點亮萬華 台電Fun電能量包助弱勢家庭送溫暖

疫情嚴峻，三級警戒持續，社會弱勢生活也遭受極大衝擊，為關懷疫情嚴重的萬華區，台電台北市區營業處今天舉辦「台電Fun送能量包」活動，由處長張建川偕同台電工會第3分會常理許晉華及副處長王花蘭等區處同仁，拜訪社團法人台北市臻佶祥社會服務協會，捐贈白米、罐頭、料理包等民生物資，期盼在疫情嚴峻時期，為社會弱勢盡一份心力。

受疫情肆虐的萬華區，成為全台新冠疫情重創最嚴重地區。台電北市區處處長張建川表示，台電針對萬華區於6月停抄電表，政院近日也宣布電費紓困減免措施，住宅用戶6月不實施夏月電價。

張建川表示，抗疫之路如同漫長黑夜，北市區處與協會攜手將「Fun電能量包」傳遞給弱勢家庭及所需民眾。

台電台北市區營業處表示，台電不僅肩負穩定供電義務，也善盡企業社會責任，幫助轄區弱勢民眾，以期未來共同贏得此場戰「疫」。

社團法人台北市臻佶祥社會服務協會理事長方荷生表示，在最艱難的時候，台電公司以實際行動回饋社會，主動關懷弱勢團體與亟需救助的民眾，讓大夥感受到台電的善意及正能量。相信漫漫長夜將有撥雲見日的一天！