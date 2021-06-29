快訊

高雄鳳山一處大樓傳有陽性個案！清查召回150人進行採檢

Delta病毒進入社區！蔡英文親上火線發表談話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北藝專案替工人造冊打疫苗 議員批做法未一致

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北藝中心預計8月竣工驗收，考量驗收階段人員複雜，已申請專案造冊讓所有工人施打疫苗。圖／北藝提供
北藝中心預計8月竣工驗收，考量驗收階段人員複雜，已申請專案造冊讓所有工人施打疫苗。圖／北藝提供

北藝中心工地人員相繼40人確診後，已於6月15日復工。台北市議會今進行教育委員會，北市文化局蔡宗雄表示，北藝將在八月竣工驗收，考量驗收期間人流複雜，已向北市爭取「北藝專案」替工人造冊施打疫苗。但議員質疑為什麼公共工程中只有北藝専案，批評北市難道要等到工地也出現群聚確診，才要造冊打疫苗；也有議員認為，北藝確實完工在即，贊成此專案。

北藝中心5月28日至6月14日停工，停工期間有40人確診為PCR陽性，已接受就醫治療，6月15日復工，落實開設單一入口管制，並要求工程人員為PCR陰性，才可進入工地。

蔡宗雄表示，最後一位工人確診是在6月11日，目前已經超過兩周無出現案例，後續進場的工人，需由各標廠商負責人員PCR篩檢。此外配合防疫，各標降載人員，僅維持四分之一的工人量，工地開放有兩部電梯，這周將會開放第三部電梯分流運作。

蔡宗雄表示，北藝分為外牆標、電梯標，以及劇場標目前缺零件在航運中，最後的內裝標也正在趕工中，預計8月竣工驗收，考量驗收階段人員複雜，且多數工人並未居住在台北市，已申請北藝專案造冊讓所有工人施打疫苗，預計在兩周內施打完畢。

另外，北流等其他公共工程是否有專案？蔡宗雄表示，北流工程完成度高，現場人員少，至於其他工地可視疫情需要提報。

議員簡舒培質疑，其他公共工程為何未採一致性的做法，「北市期待大家都要有疫情才做專案嗎？」等發生疫情才做專案，恐有公平性的問題。

議員汪志冰表示，該場館工程一拖再拖，已施工五、六年，看來北藝目前的工程已經進入尾聲，先前又發生過40人確診，她贊成使用專案方式處理，但也提醒文化局應注意接種後有兩周空窗期，工地防疫仍要小心、勿鬆懈。

北市 疫情 疫苗

延伸閱讀

與枋寮果農接觸和足跡重疊 台東16人PCR陰性

十類之外造冊接種不能選廠牌 陳時中：不是為國產鋪路

僅教職員打疫苗 中市國民黨：補習班安親班沒打作半套

疫情抓超速！中警專案7天罰破萬件 公庫入帳1974萬

相關新聞

耗時9個月！捷運忠孝新生1號出入口 明啟用雙向電扶梯

新冠肺炎疫情嚴峻，全國目前仍進行三級警戒，不少工程時程延宕，但北市府為讓台北捷運搭乘環境因應高齡化社會，斥資6.3億元持...

陳昭榮遭爆惡意資遣員工 北市勞動局緊急介入調解

本土劇一哥、藝人陳昭榮淡出螢光幕後，開公司轉戰電商平台，卻被員工爆料是慣老闆，不僅態度苛刻、不給加班費、言語暴力，甚至在...

家人相繼染疫！七旬翁確診北病南送 治癒後有家歸不得

台灣5月中爆發新冠肺炎本土疫情，雙北醫療量能吃緊，啟動「北病南送」政策，北部一名七旬重症插管患者，從北部的醫學中心轉到彰...

點亮萬華 台電Fun電能量包助弱勢家庭送溫暖

疫情嚴峻，三級警戒持續，社會弱勢生活也遭受極大衝擊，為關懷疫情嚴重的萬華區，台電台北市區營業處今天舉辦「台電Fun送能量...

北藝專案替工人造冊打疫苗 議員批做法未一致

北藝中心工地人員相繼40人確診後，已於6月15日復工。台北市議會今進行教育委員會，北市文化局蔡宗雄表示，北藝將在八月竣工...

北市殘劑施打恐淪黑箱作業 王鴻薇批：殘劑蓋牌

中央流行疫情指揮中心25日宣布，開放十八歲以上成人預約候補接種最後一瓶新冠肺炎疫苗殘劑，引發各縣市政府及基層人員一片混亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。