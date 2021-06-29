北藝專案替工人造冊打疫苗 議員批做法未一致

北藝中心工地人員相繼40人確診後，已於6月15日復工。台北市議會今進行教育委員會，北市文化局蔡宗雄表示，北藝將在八月竣工驗收，考量驗收期間人流複雜，已向北市爭取「北藝專案」替工人造冊施打疫苗。但議員質疑為什麼公共工程中只有北藝専案，批評北市難道要等到工地也出現群聚確診，才要造冊打疫苗；也有議員認為，北藝確實完工在即，贊成此專案。

北藝中心5月28日至6月14日停工，停工期間有40人確診為PCR陽性，已接受就醫治療，6月15日復工，落實開設單一入口管制，並要求工程人員為PCR陰性，才可進入工地。

蔡宗雄表示，最後一位工人確診是在6月11日，目前已經超過兩周無出現案例，後續進場的工人，需由各標廠商負責人員PCR篩檢。此外配合防疫，各標降載人員，僅維持四分之一的工人量，工地開放有兩部電梯，這周將會開放第三部電梯分流運作。

蔡宗雄表示，北藝分為外牆標、電梯標，以及劇場標目前缺零件在航運中，最後的內裝標也正在趕工中，預計8月竣工驗收，考量驗收階段人員複雜，且多數工人並未居住在台北市，已申請北藝專案造冊讓所有工人施打疫苗，預計在兩周內施打完畢。

另外，北流等其他公共工程是否有專案？蔡宗雄表示，北流工程完成度高，現場人員少，至於其他工地可視疫情需要提報。

議員簡舒培質疑，其他公共工程為何未採一致性的做法，「北市期待大家都要有疫情才做專案嗎？」等發生疫情才做專案，恐有公平性的問題。

議員汪志冰表示，該場館工程一拖再拖，已施工五、六年，看來北藝目前的工程已經進入尾聲，先前又發生過40人確診，她贊成使用專案方式處理，但也提醒文化局應注意接種後有兩周空窗期，工地防疫仍要小心、勿鬆懈。