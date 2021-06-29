聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市殘劑施打恐淪黑箱作業 王鴻薇批：殘劑蓋牌
中央流行疫情指揮中心25日宣布，開放十八歲以上成人預約候補接種最後一瓶新冠肺炎疫苗殘劑，引發各縣市政府及基層人員一片混亂。台北市議員王鴻薇指出，目前台北市的殘劑預約是由接種站各自處理，而且幾乎都只能用電話預約，在網路時代簡直是不可思議，恐怕淪為黑箱作業、緃容好心肝事件繼續上演。
王鴻薇表示，中央開放殘劑給所有18歲以上民眾施打，沒有任何公開透明的預約系統，但像台中市政府就自己建立了COVID-19疫苗殘劑施打資訊網，民眾想要排殘劑疫苗，可以透過該網站預約，而且網站也會公告各施打站點的預約名單、剩餘劑量，甚至連施打名單都要公告，過程公開透明。
王鴻薇質疑，柯P過去不只一次自誇台北市是「智慧城市」，但現在台北市民想要預約殘劑，卻只能用最傳統的方式，打電話到各個站點去預約。柯市長竟然說，殘劑施打相信「人的善心」。但是台中市可以建立公開透明的預約系統，為什麼台北市做不到？台北市殘劑施打不做公開的預約系統，不公開預約名單、施打名單，變成殘劑蓋牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言