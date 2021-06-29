議員籲查振興疫苗施打者 北市府：依規定辦理

台北市議員許淑華今天指出，振興醫院3至6月的2422劑疫苗施打者為非醫事人員，且5月底還請領1000劑疫苗，應詳查有無違規；台北市衛生局說，疫苗配發、造冊、接種皆依中央規定辦理。

台北市振興醫院6月12日被爆出違規替前副總統連戰夫婦施打「人道疫苗」，還有8名志工施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），遭台北市政府開罰新台幣30萬元。

前立委丁守中遭質疑施打「特權疫苗」，台北市衛生局今天表示，丁守中是以醫院董事造冊為第1類優先接種對象，符合中央規定，因此無法對振興醫院開罰。

民進黨籍台北市議員許淑華今天接受媒體聯訪時指出，今年3、4月期間疫苗乏人問津，但丁守中早於2月造冊卻遲至5月疫情嚴峻期才施打疫苗，直批為特權疫苗範例。

許淑華說，北市府於6月16日到振興醫院稽查其5月31日當日施打疫苗狀況，進而查到非1至3類施打對象的連戰夫婦和8名志工違規情事。

但經調閱相關資料，許淑華表示，振興醫院自5月24日、27日和28日分別向衛生局領取25瓶、70瓶和5瓶疫苗，總計100瓶（換算為1000劑）疫苗，認為衛生局應詳查這些疫苗施打有無涉及違規對象。

許淑華隨後也在臉書發文指出，振興醫院自3月22日起開始配合施打疫苗，直到6月24日止共施打5556劑，現已知醫事相關人員共接種3134劑，但剩下的2422劑施打者為非醫事人員，呼籲北市府應儘速調查清楚和對外說明，絕不能容許振興醫院成為好心肝診所事件翻版。

衛生局對此表示，第1類優先接種對象包含醫事人員以及在醫療院所工作的非醫事人員，從3月份台灣開始施打疫苗至今，疫苗配發、造冊、接種皆依循中央規定辦理。

衛生局強調，在疫情期間，希望能讓有限的人力運用在刀口上，以防疫為優先，若民眾對於特定醫療院所有造冊不實或施打特權疫苗的疑慮，希望能提出具體事證檢舉，衛生局就會前往稽查，將施打名單一筆一筆與民眾身分、職業等資料比對。

此外，國民黨籍台北市議員王鴻薇下午也發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心日前宣布開放18歲以上成人預約候補接種最後1瓶疫苗殘劑，但目前台北市的殘劑預約是由接種站各自處理，且幾乎只能電話預約，恐淪黑箱作業，緃容好心肝診所事件繼續上演。

王鴻薇指出，台中市政府自建疫苗殘劑施打資訊網，讓想施打的民眾可上網預約，且網站也會公告各施打站點的預約名單、剩餘劑量，甚至連施打名單都要公告，過程公開透明，台北市殘劑施打卻做不到，變成殘劑蓋牌。