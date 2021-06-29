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陳昭榮遭爆惡意資遣員工 北市勞動局緊急介入調解

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
本土劇一哥陳昭榮遭員工爆料是慣老闆，還惡意資遣員工，北市勞動局現正處理勞資爭議調解。聯合報系資料照
本土劇一哥陳昭榮遭員工爆料是慣老闆，還惡意資遣員工，北市勞動局現正處理勞資爭議調解。聯合報系資料照

本土劇一哥、藝人陳昭榮淡出螢光幕後，開公司轉戰電商平台，卻被員工爆料是慣老闆，不僅態度苛刻、不給加班費、言語暴力，甚至在疫情期間惡意裁員、欠拖資遣費，受害員工向北市勞動局申訴，卻因疫情暫時受理，求救無門。勞動局今駁斥上述員工說法，表示已與該公司進行勞資爭議調解。

勞動局指出，市府接獲受害員工陳情後，已與翰成數位科技股份有限公司進行勞資爭議調解，目前正在處理中。因受害員工涉及個人終止契約與加班費爭議，勞動局介入後，要求該公司說明，經查後，該公司已向勞動局辦理資遣通報。

有關勞資調解辦理進度，勞動局強調，因受到疫情影響，配合三級警戒延後召開，但勞資若同意開會，並在符合防疫規範室內人數4人的情況下，勞動局仍可安排召開；另勞動局已在6月間推出視訊調解服務，若有急迫性的勞方，在取得勞資雙方同意後，就會安排視訊調解。

勞動局長陳信瑜表示，此案涉及勞工個人權益，市府已提供多元管道，盼在疫情期間，仍能盡快提供勞資爭議調解服務，另也呼籲，疫情期間，公司應妥善安排勞工工作，並適度與勞工協商，做好差勤管理給付加班費，若有勞工非自願離職情況，也應依法給予資遣費。

加班費 疫情 資遣

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