家人相繼染疫！七旬翁確診北病南送 治癒後有家歸不得

台灣5月中爆發新冠肺炎本土疫情，雙北醫療量能吃緊，啟動「北病南送」政策，北部一名七旬重症插管患者，從北部的醫學中心轉到彰化基督教醫院加護病房，經過三個多禮拜治療抗病成功，經評估可以出院，沒想到家人相繼染上新冠肺炎，讓他一時無法回家，幸好彰基協助老翁在中部暫時找到棲身之所，免於成為疫情人球。

家住新北的老翁5月24日確診新冠肺炎、因呼吸衰竭插管住進雙和醫院加護病房，6月1日經衛生福利部安排轉至彰基加護病房，老翁到院後仍是呼吸衰竭插管使用呼吸器，經過醫療團隊照顧，6月5日成功拔管脫離呼吸器、6月8日轉出加護病房，轉入隔離專責病房照護。

彰化基督教醫院長陳穆寬表示，住院期間老翁身體狀況改善很多，從管灌餵食到可以由口進食、甚至可以自行用餐；隔離期間以電話與家人聯繫，家人對於老翁能完整講話，相當欣慰與感謝，聽到爸爸的聲音從虛弱不清到逐漸有力，也讓家人一解兩地隔離的焦急心理。

老翁6月11日PCR採檢陰性後準備出院，醫院卻發現老翁可能有家不能歸，彰基胸腔內科主任林聖皓指出，老翁原本與高齡老母及兩位弟弟同住；6月11日老翁家人解隔離前的採檢結果，一位弟弟及母親PCR陽性確診，送往檢疫所隔離，另一位弟弟陰性需居家隔離。

彰基護理人員聯繫老翁女兒討論出院事宜，也上網搜尋雙北護理之家、養護機構資料，提供給老翁女兒參考；老翁女兒表示，本來開心爸爸可以出院，但現在家裡有其他人確診，也回不了家，真的很著急！ 尤其爸爸還有尿管，擔心無人照料他，找了防疫旅館被委拒，附近的機構又幾乎滿床，每次打電話都沒有好的結果。