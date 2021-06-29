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龍山寺地下街盼復業 市場處今下午場勘後決定

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
龍山寺地下街希望今天可以復業，但還得等市場處與衛生局點頭同意；本圖為疫情前地下街景。圖／聯合報系資料照
龍山寺地下街希望今天可以復業，但還得等市場處與衛生局點頭同意；本圖為疫情前地下街景。圖／聯合報系資料照

台北市政府因疫情嚴重，各大夜市、地下街等自5月15日起暫停營業至6月28日與7月12日，而龍山寺地下街、龍山商場因在熱區，因此停業至「疫情趨緩」。龍山寺地下街盼今天能夠復業，但昨晚收到市場處通知，表示要等到今天下午場勘後再決定，自治會長洪文和表示，雖然有點錯愕，但仍會配合市府決策，希望可以「微解封」讓商場可以做生意。

市長柯文哲日前表示，疫情熱區的南萬華，夜市若要復業得先向市場處申請；市場處也通知龍山寺地下街、龍山商場自5月15起，停業至「疫情趨緩」。原以為今天可以解封的龍山寺地下街，昨日卻被擋下，洪文和對此表示，昨晚9點左右，市場處要求他們等到今天下午和衛生局會勘後，再決定是否復業。

洪文和說，因為柯文哲昨日在記者會中提到南萬華問題，但龍山寺地下街屬於中萬華，不過還是會聽從市府的決策，目前也沒有商家反映，就是配合市府決定。

洪文和表示，最重要的還是衛生局希望能夠给他們一些防疫動線措施，當然也有攤商認為解封比較好，畢竟有些人沒有做生意是無法生活的，希望可以達到「微解封」的標準，讓他們做生意。

市場處副處長高群荐則說，他們都有跟自治會溝通協調，因為已經停業一段時間，加上現在仍是疫情期間，自治會希望做好防疫前提再復業，也與市場處達成共識，會勘後再做決定。而自治會內部有復業的聲音，但地下街並非夜市場域，若復業還是要和其他商場一樣做好防疫措施。

疫情 龍山寺 衛生局

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