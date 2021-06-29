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北市新冠肺炎247死 每人將發10萬以繼承人為第一順位

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
市議會民政委員會上午審議防疫捐款專戶使用情形。圖／取自台北市議會網站
市議會民政委員會上午審議防疫捐款專戶使用情形。圖／取自台北市議會網站

疫情在台延燒，國內近期頻傳確診死亡案例，新北市凡設籍染疫往生者家屬，發慰問金10萬元，台北市也跟進，發放家屬慰問金10萬元，共247人，包括去年5月的2人，一併處理發放，以繼承人為第一順位。

審查108年度本市地方總決算暨附屬單位決算暫擱部分，議員關心染疫往生者家屬慰問金，新北市政府率先發放死亡補助，原本市府不跟進，但後來決定從新冠肺炎防疫捐款3億多元的捐款中匡列3000萬元做為慰問金，台北市議員游淑慧說，遲來的慰問也是慰問。

北市社會局長周榆修表示，只要是戶籍在台北市再生者家屬，將發放10萬元慰問金，並回溯至去年5月的兩名死者，一併處理。社會局表示，據殯葬處的資料，確診共247人死亡，議員也關心何時可領到？社會局指出，市府會主動發放，名單以繼承人為第一順位。

另外，台北市政府為防疫及照顧服務開設專戶募捐善款，目前防疫捐款帳戶已募得逾3.7億餘元，日前北市議員認為北市災害準備金、第二預備金多達7、8億元，錢都沒用完，各局處也有公務預算，卻選擇使用募款，疑似把募款當「小金庫」。

市議會民政委員會上午審議防疫捐款專戶使用情形，避免浪費民間捐款，議員游淑慧也發現，市場處購買市場的體溫測溫機，竟也動用專戶募捐的善款，要求撤回。議員吳沛憶也認為，很多項目都可以用市府的災害準備金支應。

民政委員會上午也做出審查意見，未來市府的新冠肺炎防疫捐款，提案的各局處，應先申請災害準備金、第二預備金或公務預算，如前三項預算不足支應時，始得申請防疫捐款。

捐款 新冠肺炎

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