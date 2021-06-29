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北市日託7月1日起分流開放 家屬：需求不分疫情都迫切

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

北市身障日間照顧依照中央疫情指揮中心指示，自5月15日起暫停服務。社會局表示，台北市政府社會局自7月1日起，將以分時段（日）分流照顧為原則開放，且不收新申請服務對象，家屬可自6月29日接洽原服務單位開始登記。不過民間團體建議，應可參考國外做法，如新申請對象可做篩檢等，家屬們的照顧需求不分疫情都相當迫切。

社會局表示，考量三級警戒迄已逾一個多月，部分身心障礙者家屬反映家庭照顧壓力過大，且恐無法繼續請家庭照顧假，在尋求不到其他照顧資源下，台北市政府社會局自7月1日起，將以分時段（日）分流照顧為原則開放，同一時段（日）服務人數以收托人數1/2為上限，且不收新申請服務對象，家屬可自6月29日接洽原服務單位開始登記。

社會局局長周榆修表示，目前陸續為服務單位工作人員及身障者接種疫苗，另方面社會局建議各單位服務可先參考衛福部公告「人口密集機構感染管制措施」指引，並依實際收托情況加強防疫措施，至於其他身障服務，由於目前仍處三級警戒階段，身障日間作業設施及其他相關服務，仍依日前公告維持停止收托至三級警戒結束。

另外，周榆修表示，身心障礙證明有效期限於110年5月14日至10月31日間屆期者，統一延長至12月31日，延長期間相關權益皆不受影響，身心障礙者專用停車位識別證配合身障證明效期同步展延至12月31日。

台灣障礙者權益促進會秘書長吳鴻來表示，不收新申請的服務對象，恐怕仍未解決家屬與障礙者的需求，期望社會局研擬出其他配套，可參考國外做法，如新申請對象可做篩檢等，提供合理方法讓新的個案也可被照顧，對於受日託照顧需求的家庭不分疫情都相當迫切。

周榆修局長指出，面對身障家庭照顧壓力，社會局試圖找尋喘息與防疫兼顧方案，以減少染疫風險，請服務單位要確切做好各項防疫措施，也請身障者家屬盡量配合，後續若有變動，將隨時發布。

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