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台64瓶頸、易肇事路段 這4處提改善方案

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
台64三重東出匝道與平面車道並存，新北交通局指出，將以匝道禁右方式改善，讓車流直行後再以橫向聯絡段分散車流。圖／公路總局提供
台64三重東出匝道與平面車道並存，新北交通局指出，將以匝道禁右方式改善，讓車流直行後再以橫向聯絡段分散車流。圖／公路總局提供

新北市府今召開道安會報，找來公路總局中和段針對台64瓶頸、易肇事道路提出短中長期改善計畫，包括西行終點前彎道測速照相、五股二畫設2車道、三重東出口匝道禁右、西行21.6公里至23公里處拓寬車道，逐步改善台64易壅塞狀況。

公總中和段說，台64觀音山隧道西行終點前彎道，經常發生重車在左轉彎道擦撞護欄，除將該路段限速降低為60公里外，也希望透過定點測速照相減緩車速。不過道安委員認為，測速照相仍有急煞狀況，建議改區間測速降緩車速。

台64五股二匝道有分別往五股、國一以及蘆洲、更寮方向，但尖峰時間兩股車流匯集造成壅塞。公總中和段表示，往蘆洲、更寮方向車量為53%，五股、國一為47%，預計7、8月改善標線畫設2車道，並在路面以「標字」分流車輛。

台64三重東出匝道與平面車道並存，匝道右轉光復路二段車輛佔匝道交通量70%以上，平面車道直行車輛佔平面車道交通量61%以上。新北交通局指出，將以匝道禁右方式改善，讓車流直行後再以橫向聯絡段分散車流。

另外台64西行21.6公里至23公里路段，有國三、立言街車流匯入，初步已用標線減少交織，避免影響後方車流運行，不過透過交通管理仍無法有效改善，目前有提出拓寬車道的意見，實際改善道路環境，紓解壅塞狀況。

新北交通局表示，拓寬無法短時間內就執行，由公路總局納入長遠改善計畫，也不一定是直接增加車道，也可能是增加匝道匯入台64的距離，不過改善經費很可觀，還在研議中。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，公路總局體檢台64，新北交通局也提改善計畫給公總參考。另也建議牌面修改為遠、中、近端3種排面，遠端牌面為下次出口的行政區、中端牌面加上地區名，近端牌面再加上路名，供用路人參考。

台64五股二匝道有分別往五股、國一以及蘆洲、更寮方向，公總中和段表示，預計7、8月改善標線畫設2車道，並在路面以「標字」分流車輛。圖／公路總局提供
台64五股二匝道有分別往五股、國一以及蘆洲、更寮方向，公總中和段表示，預計7、8月改善標線畫設2車道，並在路面以「標字」分流車輛。圖／公路總局提供
台64五股二匝道有分別往五股、國一以及蘆洲、更寮方向，但尖峰時間兩股車流匯集造成壅塞。記者王敏旭／攝影
台64五股二匝道有分別往五股、國一以及蘆洲、更寮方向，但尖峰時間兩股車流匯集造成壅塞。記者王敏旭／攝影
台64觀音山隧道西行終點前彎道，經常發生重車在左轉彎道擦撞護欄。圖／新北交通局提供
台64觀音山隧道西行終點前彎道，經常發生重車在左轉彎道擦撞護欄。圖／新北交通局提供

車道 測速

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