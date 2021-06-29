暖心！新莊A餐計畫規模持續擴大 侯友宜好感動

新北市新莊「不二弄咖啡」老闆蔡依帆上月10日發起A餐計畫，免費提供餐點給有需要民眾，至今已多達75間業者響應且持續新增。市長侯友宜今日上午特地到不二弄咖啡向蔡依帆致謝，感動的他也在門口親筆留下「新北絕不會輸」，向民眾溫情喊話。

A餐計畫75間店不只是餐飲，包括中醫、理髮廳以及寵物店，以新莊為主，橫跨泰山、五股、板橋、中和等區，只要民眾有需要，開口店家都不會過問原因，免費提供相關服務。

侯友宜認為，在疫情影響業績時，看到不同行業投入愛心送暖，對弱勢民眾有很大幫助，感謝這些參與店家，也希望能一起渡過這段艱困時期。

侯友宜透露，看到A餐計畫讓他很感動也很感謝，期待新北有更多愛心萌芽，在疫情嚴峻時，還可以帶著蓬勃生命力、愛關照往前走。

不少餐飲業在這波疫情大受打擊，侯友宜表示，更應該用社會力量來照顧這些業者，所以新北市好日子愛心大平台，以及政府資源要匯集一起，幫助經濟困頓的企業度過難關。