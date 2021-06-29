議員指柯文哲應為好心肝事件負責 北市府：勿亂視聽

北市好心肝診所私打疫苗事件，無黨籍台北市議員邱威傑指出，台北市長柯文哲應負行政責任；台北市政府發言人陳智菡今天說，市長督導局處執行政策天經地義，籲勿混淆視聽。

北市爆發好心肝等診所私打疫苗事件，部分議員日前質疑，北市府僅提供摘要版調查報告，完整版則不公開。台北市政風處說，因案件由檢調偵辦中，調查報告屬密件，不適合完整揭露。

邱威傑（網紅呱吉）昨天深夜在臉書發文表示，他昨天下午親自致電給台北市的檢調機構確認上述問題，經雙方誠懇溝通後，台北地檢署回應無法直接告訴他是否有拒絕提供這件事。

他說，北市府過去一週針對為何不能提供報告有數種不同說法，包括偵查不公開、密件說、和民國90年內政部函示與釋憲案等，每次說法邏輯未必能相通，但結論都是透過資訊上的不對等限縮市議員監督權力，認為若報告屬「偵查不公開」範疇，根本不應提供，但北市府事後不斷更改限制閱覽報告理由，都是對此藉口沒把握。

邱威傑指出，好心肝疫苗的政風報告主文有25頁，另有兩本附件，包括當事人的訪談、對話截圖和會議紀錄等參考資料，起初爭議就是因台北市議會僅取得5頁的摘要報告，議員們擔心無法正確判斷誰應負最大行政責任，且大巨蛋政風報告也曾出現類似爭議。

綜觀報告，他表示，顯見北市府本就為效率而下放決行權限，柯文哲5月31日在市政會議做結論「必須在一週內打完手上的5400瓶疫苗」，6月8日北市府仍剩660瓶沒打完，原訂業績也沒達成，一樣由柯文哲主持的會議便決定要在「一天（6月9日）」之內打完剩下的660瓶。

同時，好心肝診所也是在當天索要超過100瓶疫苗，明知義工有可能不符合施打計畫標準仍索討，原本就有蓄意為診所友好人士謀取福利目的。

邱威傑認為，當時承辦人雖察覺問題，但在業績壓力下放水通過要求，真正該為此負起行政責任的是做下不合理要求的柯文哲，若無先前兩次會議結論在前，就不會出現如此荒腔走板的行為。

他說，政風處以往和市政相關的調查多為一份完整報告與一份摘要，呈交給市長決行後，再轉交摘要內容給市議會備查，但依這種決行結構來說，仍需質疑摘要內容有可能會做出較為友善的詮釋。

邱威傑表示，政風處報告主文是在蒐集完附件資料後研判而成，本就是將原始資料消化後的主觀呈現，摘要更是第二次的詮釋。議員們仍應爭取更多閱讀原始資料的權限，以避免北市府在重大爭議案件中逃避監督的責任。

此外，邱威傑表示，經詢政風處後得知，好心肝疫苗報告是一份需到115年才會解密的文件，屆時還需討論此問題和追究事件行政責任嗎，北市府一句30分鐘閱覽是議會協調結果，但此多年慣例也在昨天下午打破了一個小窗口，「我們的民主不該是塑膠做的」。

陳智菡今天告訴中央社記者，柯文哲在5月31日的防疫會議上，就開始關注中央即將在6月2日配送5.4萬劑AZ疫苗的施打規劃，衛生局當時主動提出一週內打完是合理期限，柯文哲同意此目標，並在會議紀錄上強調「當作壓力測試」。

陳智菡指出，6月4日的防疫會議上，柯文哲要求於6月6日前將剩餘疫苗施打完畢；6月5日則同意衛生局訂出的「0602施打專案」，依規劃在當天及隔天完成剩餘劑量接種。

陳智菡表示，6月6日後，仍有醫院施打速度緩慢，柯文哲要求衛生局應了解狀況，負起督導責任；衛生局則回應是因有醫護在等莫德納疫苗，施打意願不高，柯文哲因此下令將部分醫院庫存收回，重新分配給其餘需要的醫院。

陳智菡說，6月8日衛生局報告疫苗「0602施打專案」執行進度時，提出專案預計於當天完成接種、醫院部分預計於隔天完成接種，因此下令在6月9日前將剩餘660瓶疫苗施打完畢。

陳智菡強調，柯文哲從5月31日就開始督促加快疫苗施打效率，衛生局主動提出一週的期限卻無法執行，柯文哲做為市長，督導局處執行政策是天經地義，並無做出突然且不合理的要求，更沒有同意衛生局將疫苗配給診所亂打，呼籲大眾勿混淆視聽，只擷取片面資訊。