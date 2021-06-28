蘆洲中央路市場有攤商染疫 新北籲民眾快篩
新北市蘆洲區中央路市場有攤商確診，新北市政府經發局長何怡明表示，近2天將休市清消，最近有去消費的民眾請就近到永安兒童公園篩檢站快篩。
侯友宜今天下午主持防疫會議後線上記者會說明新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍嚴峻，媒體詢及蘆洲中央路市場有攤商確診，但是民眾不知情，市場未休市，反而出現消費人潮。
何怡明表示，才發現蘆洲中央路市場有確診者的足跡後，今天早上就已經貼出公告，這2天中央路市場的店家及攤商將停止營業並進行清消。
她表示，近期有到蘆洲中央路市場消費的民眾，就近到永安兒童公園快篩站進行篩檢。
媒體也詢及屏東日前發現Delta變種病毒（最早在印度發現）確診個案，使得芒果大量退訂，讓農民苦不堪言，新北果菜公司會不會出手幫忙。
侯友宜表示，大家都在一個島嶼內互相依存，碰到困難的時候，大家也要互相的協助，不但是新北果菜公司，新北市各個民生物資的場所，只要各縣市有需要，都會全力協助。
他表示，屏東水果在銷路上有困難，新北一定會力挺，協助屏東水果能在新北平台上銷路更好，其他縣市若有新北能夠幫得上忙的地方，新北一定幫忙。
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