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擅闖祕境戲水搭帳篷 瑞芳區公所開罰取締

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
民眾擅闖瑞芳濱海秘境戲水，甚至搭帳篷露營，瑞芳區公所進行開罰與驅離。 圖／觀天下有線電視提供
民眾擅闖瑞芳濱海秘境戲水，甚至搭帳篷露營，瑞芳區公所進行開罰與驅離。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區公所在三級警戒期間便針對轄區內山區、海邊景點一一進行封閉，本月26、27日民眾擅闖瑞芳濱海秘境戲水，甚至搭帳篷露營，為此瑞芳區公所針對玩水未戴口罩、擅闖警戒範圍群聚等規則進行開罰與驅離，並希望民眾等疫情緩和後，地方才歡迎遊客的到來。

瑞芳區公所經建課長許閔勝表示，接近暑假，許多民眾習慣來海邊戲水，但多處景點都已在一個多月前由公所因防疫規定而封閉，27日公所特別與警方來到瑞濱、深澳等多處戲水點稽查，當日便針對未戴口罩、搭帳篷群聚的民眾進行開罰。

瑞芳區公所主秘童冠璋表示，直至今(28)日瑞芳區公所開出的罰單中，未戴口罩的案例已通報新北市衛生局的便有六十件，而另有5件裁罰是因為海邊戲水，有鑑於暑假即將到來，公所希望民眾再忍耐、配合一下，等待疫情逐漸趨緩，乖乖在家，為防疫盡一份心。

瑞芳 口罩

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