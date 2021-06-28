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淡水清水市場確診沒擴大 攤商等篩檢全陰性
淡水區清水街傳統市場上週傳出有一名攤商，區公所緊急公告休市兩天，並在馬偕社區篩檢站成立市場專案，針對採買民眾與攤販共有847人，經過快篩與PCR檢測全都呈現陰性。區長巫宗仁表示，採檢結果市場確診案並沒有向外來擴大，但接下來的管制也不能鬆懈。
淡水區長巫宗仁表示，在馬偕社區快篩站這邊，從原本的每日200人篩檢，現在提升到每日400人，在事前更將快篩所需要填寫的資料表，先發給了市場攤商，以便增加篩檢速度與效率，在市場當中有215攤位，包括了採買民眾與攤販，共有847人，經過快篩與PCR檢測全都呈現陰性。
區長巫宗仁指出，雖然採檢結果表現出這市場確診案，並沒有再向外來擴大，但接下來的管制也不能鬆懈，除了在市場恢復營業之後，將針對出入口管制禁止汽機車進入，以及實聯制也都持續來進行，以確保疫情得到控制。
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