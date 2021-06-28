汐止快篩站好預約 區長籲民眾快篩助防疫

汐止快篩站6/8日成立後，每天篩檢能量是200人，網路預約幾乎每天都額滿，不過，這幾天都很好預約，而針對最近北農事件，汐止區長陳健民除了希望市場攤商能夠快篩，也建議有需要的民眾也能預約快篩，保護自己也協助防疫。

今(28)日一早，除了現場排隊的20個名額已經滿了之外，網路預約的180人也陸續報到掛號，汐止的體育場機動快篩站是由汐止國泰醫院醫護人員出動服務，而公所也在現場維持秩序，已經三週了，每天都有上百人來篩檢，一開始天天預約額滿，不過，這一個禮拜似乎好預約多了。

民眾說，預約快篩並不難，主要是因為自己是攤商做生意，接觸的人多，所以，才會想說來做快篩，另外，也有賣菜的攤商說，因為都要到台北市去批貨，規定都要出示快篩證明才可以，所以，也預約做快篩，也不難，一預約時間就有名額。

汐止區長陳健民指出，汐止快篩站從6/8日開始在綜合運動場開設到現在，也已經三個禮拜的時間，透過快篩可以很快的掌握隱形的傳播鏈，防止潛在病毒傳播，所以，也希望市民朋友們如果有需要或是認為有接觸到的可能、還是到一些可能自己擔心有疑慮的地方，都可以到快篩站做快篩，預約可以直接上汐止國泰醫院COVID-19專區做預約。

陳健民表示，在北農事件發生後，汐止這邊好幾個市場都有跟公所做聯繫，公所也都會協助安排預約快篩，也希望如果攤商有去採買、有跟北農事件相關人員有接觸的，也可以找個時間預約到現場做快篩。