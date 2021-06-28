白天消毒晚上宣導 汐止中興里志工防疫忙

本土疫情爆發以來，全民防疫，汐止區中興里居住人口多，中興路商圈許多店家、攤商，所以，疫情期間里長蔡振國帶領志工除了忙著環境清潔消毒之外，晚上買吃的人一多，也和志工舉牌宣導防疫。

疫情期間，各里協助防疫，以汐止中興里來說，除了有清潔隊大規模消毒之外，志工也會背著機器在小巷弄、社區間消毒，另外，里內也有商圈，尤其到了晚上或是假日覓食的人多，就怕群聚，所以，選在人多的時段也會出動加強防疫宣導，不同地理環境，在防疫也要多管齊下，防疫志工白天消毒，晚上則忙著宣導，戴口罩、保持社交距離，也協調店家們配合。

中興里長蔡振國指出，熱區服務中心成立後，汐止清潔隊協助天天消毒，也會和志工宣導戴口罩、不要群聚，配合全國防疫三級警戒，也加強宣導餐飲小吃店通通禁止內用、只能外帶，尤其中興路賣吃的很多，雖然，現在人潮少多了，不過，一到傍晚吃飯時間，還是不少人來買吃的，所以，人多的時候，就會和防疫志工出來，這段期間白天消毒晚上宣導，就是希望將防疫做的更好。

攤商說，經常看到里長帶著志工出來宣導，很早就開始宣導戴口罩、勤洗手等等，真的很用心，而本身也會配合政府政策，做好防疫工作。

中興里志工也說，疫情期間里長都會帶領志工做防疫工作，除了消毒，晚上也會跟著里長去店家、商圈加強宣導，包括減少群聚、回家噴酒精消毒、肥皂洗手等等，大家一起加油。