雙溪山區遊客增 公所加強巡察管制人流

暑假即將到來，上週末便有居民反應雙溪區山區景點，遊客漸多，包含不厭亭、泰平里產業道路上多了不少汽機車群，且有不少是將放暑假的年輕人組成的車隊，雙溪區公所除加強巡察及管制人流，對不守規定者開罰外，並呼籲民眾低度活動減少外出。

雙溪區除了公路台二丙線貫穿的市區及荷花田外，雙溪區公所早在三級警戒開始後，便針對轄區內淡蘭古道各路段出入口，以及各個涼亭、公廁進行封閉，但是隨著一個半月過去，民眾的防疫心態逐漸鬆懈，接近暑假更有計畫出遊的打算，在端午節過後，雙溪區泰平里的產業道路上陸續出現遊客車輛，但大多數因為景點有警戒線封閉，因而開車即過。

但六月底開始，102市道上的景點不厭亭，成為許多年輕人騎車聚集的地點，就連平日也有約十台上下的汽機車停於路旁賞景，不少民眾更是穿越警戒線聊天、抽菸，忽視山區景點的防疫措施。

雙溪區公所農經課課員林明憲表示，公所能體諒民眾想要出遊的心情，但是目前仍為三級警戒期間，請民眾不要擅自闖入雙溪區規定的景點警戒範圍，封閉的景區包含虎豹潭、不厭亭等，公所也會加強與警方的巡察，一旦超過室外十人以上群聚的規定，或是未配戴口罩將予以開罰，將進入暑假的期間，也麻煩青少年的朋友遵守原則，低度活動減少外出，降低傳染機率，讓疫情警戒能早日終結。