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捨實聯制系統採人工打電話 北市：這是精準疫調

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，針對可能接觸者一一打電話，這是以確診者本人為核心，確認第一圈接觸者、第二圈接觸者，進行精準疫調。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊表示，針對可能接觸者一一打電話，這是以確診者本人為核心，確認第一圈接觸者、第二圈接觸者，進行精準疫調。圖／北市府提供

有議員發現北市針對可能接觸者，採取一一打電話的方式來通知，並非使用台北通的實聯制系統廣發通知。台北市副市長黃珊珊表示，針對可能接觸者一一打電話，這是以確診者本人為核心，確認第一圈接觸者、第二圈接觸者，進行精準疫調。

黃珊珊表示，針對可能接觸者一一打電話，這是「精準疫調」。目前除了第一次疫調，會由確診者告知其接觸者，在隔離接觸者之後，北市會再打電話一一追問，還有哪些親密接觸者未被隔離。公有場館有台北市實聯制系統記錄，但很難真正控制是否有與確診者在該場館接觸。因此，以確診者本人為核心，確認第一圈接觸者、第二圈接觸者，進行精準疫調。

另外，是否要主動公布北農人員的相關接觸史，台北市長柯文哲表示，疫情跟一年前不一樣，之前都擋在國境之外，現階段對防疫概念要轉換為，當做旁邊隨時都有感染存在，而不是讓民眾想說沒去過就很安全，這是假象安全感。在目前還沒完成清零計劃，民眾要提供警覺，當做旁人都可能是感染者的態度比較安全。

北市 實聯制 黃珊珊 柯文哲

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