影／新北金山磺港泡腳池排乾防疫 4人擅闖自行放水泡腳面臨裁罰

全國防疫3級警戒期間，新北市金山區公所封閉磺港戶外泡腳池，並將池水排乾。公所巡查發現泡腳有水起疑，調閱監視器發現3男1女涉嫌擅入後開燈、放水，泡腳聊天。警方以車追人，查出戴姓等4名基隆市民涉案，將依違反傳染病防治法函衛生單位裁罰。

金山區長廖武輝今天表示，防疫3級警戒期間為避免遊客群聚，金山區5座溫泉公共浴室、磺港戶外泡腳池和多處景點都公告封閉。磺港泡腳池5月中旬就洩水，並拉封鎖線、設圍籬封閉。

公所人員巡查發現磺港戶外泡腳池有水，今天調閱監視發發現，6月26日晚間9點多，有3男1女年輕人翻越圍籬闖入，自行放水，未載口罩的在裡面泡腳1個多時。離開時看見附近出現燈光，還急忙蹲低，怕被人發現。

金山警分局接獲區公所通報後，調閱附近道路監視器，查出基隆市戴姓男子等4人，分乘2輛機車前往泡腳池，趁四下無人闖入。