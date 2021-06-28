影／新北金山磺港泡腳池排乾防疫 4人擅闖自行放水泡腳面臨裁罰
全國防疫3級警戒期間，新北市金山區公所封閉磺港戶外泡腳池，並將池水排乾。公所巡查發現泡腳有水起疑，調閱監視器發現3男1女涉嫌擅入後開燈、放水，泡腳聊天。警方以車追人，查出戴姓等4名基隆市民涉案，將依違反傳染病防治法函衛生單位裁罰。
金山區長廖武輝今天表示，防疫3級警戒期間為避免遊客群聚，金山區5座溫泉公共浴室、磺港戶外泡腳池和多處景點都公告封閉。磺港泡腳池5月中旬就洩水，並拉封鎖線、設圍籬封閉。
公所人員巡查發現磺港戶外泡腳池有水，今天調閱監視發發現，6月26日晚間9點多，有3男1女年輕人翻越圍籬闖入，自行放水，未載口罩的在裡面泡腳1個多時。離開時看見附近出現燈光，還急忙蹲低，怕被人發現。
金山警分局接獲區公所通報後，調閱附近道路監視器，查出基隆市戴姓男子等4人，分乘2輛機車前往泡腳池，趁四下無人闖入。
廖武輝表示，疫情尚未舒緩，防疫3級警戒期間請民眾還不可鬆懈，減少不必要的外出，大家配合做好防疫，更有助早日回歸正常生活。4名民眾擅闖公告封閉的泡腳池，依傳染病防治法可裁罰6萬到30萬元；4人未依規定戴口罩可罰3000元到1萬5000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言