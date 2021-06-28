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影／新北金山磺港泡腳池排乾防疫 4人擅闖自行放水泡腳面臨裁罰

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

全國防疫3級警戒期間，新北金山區公所封閉磺港戶外泡腳池，並將池水排乾。公所巡查發現泡腳有水起疑，調閱監視器發現3男1女涉嫌擅入後開燈、放水，泡腳聊天。警方以車追人，查出戴姓等4名基隆市民涉案，將依違反傳染病防治法函衛生單位裁罰。

金山區長廖武輝今天表示，防疫3級警戒期間為避免遊客群聚，金山區5座溫泉公共浴室、磺港戶外泡腳池和多處景點都公告封閉。磺港泡腳池5月中旬就洩水，並拉封鎖線、設圍籬封閉。

公所人員巡查發現磺港戶外泡腳池有水，今天調閱監視發發現，6月26日晚間9點多，有3男1女年輕人翻越圍籬闖入，自行放水，未載口罩的在裡面泡腳1個多時。離開時看見附近出現燈光，還急忙蹲低，怕被人發現。

金山警分局接獲區公所通報後，調閱附近道路監視器，查出基隆市戴姓男子等4人，分乘2輛機車前往泡腳池，趁四下無人闖入。

廖武輝表示，疫情尚未舒緩，防疫3級警戒期間請民眾還不可鬆懈，減少不必要的外出，大家配合做好防疫，更有助早日回歸正常生活。4名民眾擅闖公告封閉的泡腳池，依傳染病防治法可裁罰6萬到30萬元；4人未依規定戴口罩可罰3000元到1萬5000元。

新北市金山區磺港戶外泡腳池因應防疫封閉，有3男1女擅闖，警方查出身分後將函送衛生機關裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區磺港戶外泡腳池因應防疫封閉，有3男1女擅闖，警方查出身分後將函送衛生機關裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區磺港戶外泡腳池因應防疫封閉，有3男1女擅闖，警方查出身分後將函送衛生機關裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區磺港戶外泡腳池因應防疫封閉，有3男1女擅闖，警方查出身分後將函送衛生機關裁罰。記者邱瑞杰／翻攝

金山 監視器 新北

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