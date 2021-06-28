要求王必勝協助卻沒送公文 黃珊珊：我們都用LINE聯繫

北市議員林穎孟早上質詢北市衛生局時，指出台北市柯文哲日前於記者會直接說要請醫福會執行長王必勝來協助北農PCR採檢，但卻遲遲未送出公文，讓民眾誤解，也造成衛生局困擾，台北市副市長黃珊珊表示，都是透過LINE溝通，沒有公文來往；另王必勝並非直接到現場，而是協助北市府取得資料庫的連線。

黃珊珊指出，疫情爆發後，已與王必勝以LINE方式聯繫長達1個多月，並沒有公文來往，都是文字、打電話溝工；針對接下來北農7月1日至3日擴大篩檢，預計在第一果菜市場、環南市場、濱江市場，由北市聯合醫院、亞東醫院及台北榮總，進行2至3天的大規模PCR篩檢，這部分也都與王必勝說過大概計畫，他都明瞭。

黃珊珊說，但在篩檢過後，希望能王必勝能協助北市府取得全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）資料庫的連線，才能協助北農取得PCR陰性證明並成為其通行證，不用每周出示陰性證明，而其他相關業務則都由北市府及醫學中心來執行、配合。