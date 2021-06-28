新一批莫德納怎麼打？ 新北明公布細節

新北市6月底將收到美國贈台250萬劑莫德納首批12.18萬劑，預計7月1日開打，將開放到第1到7類施打。市長侯友宜表示，明天會公布施打細節，至於後天到貨由中央採購的41萬劑莫德納則尚未得知配發狀況。

中央採購41萬劑莫德納表定周三抵台，侯友宜指出，目前尚未接獲中央要分給新北多少，而現有的疫苗量會分批看如何施打，明天公布施打細節。

另外，新北今日也通報2例接種AZ疫苗後死亡個案，1名患有多重慢性病的69歲男性死者，16日上午打完疫苗後，陸續出現胃痛與呼吸喘症狀，昨日下午死亡；1名則是85歲有糖尿病、失智症患者，16日在護理之家接種，隔天上午出現血糖低及呼吸喘現象，送醫後下午不治。

新北至今累積54例接種AZ疫苗後死亡個案，其中在各區接種站占28例最多，其次依序為長照社福機構15例、洗腎中心11例，死者多有慢性病史。