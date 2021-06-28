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北農爆群聚案 柯文哲：6月底完成北市5大批發市場施打疫苗

中央社 / 台北28日電

北農爆發群聚案，台北市長柯文哲今天表示，已針對北市5大批發市場造冊施打疫苗，預計6月底前完成1萬3000多人施打完畢，7月初還要針對這些人執行大規模PCR檢測。

柯文哲下午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）線上防疫因應記者會，針對台北農產公司群聚案，他表示，目前已針對北市5大批發市場造冊施打疫苗名單，估計約1萬3000多人。

他說，疫苗施打時間自上週起至6月30日止，預計10至14天才有初步保護作用，針對疫情原始病毒有效力，但對Delta變異株則大概要打兩劑疫苗才比較有效，後續將再做相關施打規劃。

施打疫苗到起保護作用期間，柯文哲說，這中間還是要做大規模核酸檢測（PCR），預計7月1、2日分3處執行1萬3590人作業，若有漏網之魚則預排在7月3日做，同時後續還要進行市場管理和E化作業，屆時需介接全國健保資料庫製作北市疫苗護照。

媒體追問為何不公布北農首例確診者的感染源為萬華茶室？台北市副市長黃珊珊說，首例確診者確實去過萬華，但也去過很多地方，不會說是在萬華被傳染，起初疫調足跡無法確定是在萬華何處傳染，所以才未說明，並非甩鍋作法。

針對有議員批評北農總確診人數都要索資而不主動公布，黃珊珊表示，先前已說過北農5月底以前都是零星確診狀況，6月份才有明顯群聚現象，並查明是因搭乘交通車和共同工作場域所致，目前累計確診者為89人，但近40人都已解隔，另環南市場也有17、18人已解隔。

黃珊珊指出，主因還是回到疫調跨縣市問題，很多疫調都是曾到環南市場買菜、批貨到其他縣市，上週向中央反映後已增加轉介功能，從工作地轉到地方政府，沒有人要蓋牌或隱匿，但通報會有時間差。

她說，現在台北區管中心會將所有和北農有關的跨縣市資料倒過來，再一個個清查，也和區管中心成立群組，每一天都會針對新資料立即處理。

疫苗 北農 北市

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