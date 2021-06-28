北市確診趨緩 柯文哲：政論節目看太多好像地球快毀滅

今天本土新增60例確診、3例死亡，其中北市新增22例本土確診。台北市長柯文哲今天表示，台北市的確診數不斷下降，從一周最高確診1217人，最近一周(第25周)已降至確診109人。柯文哲提到，最近看政論節目都把疫情說得「很危急的樣子」，柯也抱怨「每天看政論節目，看太多，好像地球快要毀滅。」但其實台北市從5月至今，每天確診數不斷下降，居家隔離人數已降至930人。

柯文哲提到，台北市每周確診從最早的1217人，慢慢降至109人，尤其台北市沒有使用強硬公權力，而是民眾自主封城慢慢疫情已經趨緩。

至於台北市的快篩陽性數儘管有慢慢下降，但柯也說，一下子是降很快，不過現在卻降比較慢，是因為目前還有潛藏在社區的感染要清掉，儘管趨勢趨緩，但還是要找出熱區，北市府的目標還是每周確診降一半，盼R值小於0.5，透過四個循環應該可以達到「清零」地步。

柯文哲說，台北市確診人數到第25周，萬華還是有42例，所以北農及萬華還是熱區，至於中正與士林區各有12例，沒有預期降得這個快，士林一開始是因為有護理之家確診。

柯文哲也舉士林區精準疫調為例，北市府在6月14日至18日發現士林有些地方明顯有問題，就開始精準疫調、匡列、隔離，該處理就處理，這段時間，台北市精準疫調了88個，除了原來的居家隔離，也會多問居隔者「可能多傳染給誰？」在88個中抓出了21個，比普篩效率更高。

柯文哲也說，外界常批評北市府沒做疫調，「但奇怪，台北市除了疫調，還有多做其他的」，柯說，除了親密接觸者隔離14天，中央規定解隔離前還要做PCR，北市府的清零確診居家隔離，是在第4、第5天就會做PCR，比較早一點做PCR，就可以早一點發現是否還有接觸者，甚至會再問「有沒有可能去傳染給其他人？」

柯文哲說，很多人說北市沒疫調，但其實是有多做其他的，台北市12行政區，除了萬華外，其他區域很快確診下降，若下降沒有很快的，也可以發現有問題，就會很快處理掉。柯說，台北市疫情，扣掉萬華的批發市場，他相當有信心處理掉。