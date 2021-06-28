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台中市疫苗殘劑預約 明開放登記預約

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今上線，並公告預約站點，並於明天上午9時至下午1時開放登記預約。圖／台中市政府提供
「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今上線，並公告預約站點，並於明天上午9時至下午1時開放登記預約。圖／台中市政府提供

台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今上線，並公告預約站點，並於明天上午9時至下午1時開放登記預約。研考會主委吳皇昇表示，雖然實際的殘劑量很少，但市府會盡最大努力給有需要的民眾一個最公平的平台，有意願的民眾即日起可至「台中市政府官網」及「台中市政府官方Line的防疫專區」查詢點閱。

吳皇昇今實機展示說明，請有意願的民眾可先詳閱預約資格條件、作業流程及相關注意事項，並確認欲預約的開放站點後，即可點選「我要預約」依表單內容填寫後送出，即可完成預約。

他說，配合30日開設AZ疫苗快打站，今天（施打前兩日）公告可預約站點，並將於明天（施打前一日）上午9時至下午1時開放有意願的民眾登記預約，同日下午6時前，會將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面、有可能被安排施打的民眾留意。30日施打當天各站點指揮官將依現場實際進度及殘劑數量，按序位電話聯絡通知民眾施打，網站上也會公告每日殘劑的施打名單。

資訊中心表示，依目前中央規定需年滿18歲才能施打疫苗，為避免佔用名額，符合資格民眾每次僅限預約一個站點，於同一預約期間不得重覆登記。請民眾確認資訊並確實填表，市府也將進行稽核校對，慎防不當操作影響公平性。

他提醒，配合疫苗開封時效，民眾若於施打當日接獲電話通知，應於30分鐘內攜帶身份證及健保卡至現場完成報到，請民眾進行線上預約候補時，評估自身就施打日期及方便就近前往的施打站點再行登記。

「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今上線，並公告預約站點，並於明天上午9時至下午1時開放登記預約。圖／台中市政府提供
「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今上線，並公告預約站點，並於明天上午9時至下午1時開放登記預約。圖／台中市政府提供

AZ疫苗 台中市 健保卡

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