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議員批未公布北農確診資料 北市府否認蓋牌

中央社 / 台北28日電

民進黨籍台北市議員許淑華今天質詢指出，北農和環南市場累計確診者已增至89和53人，質疑北市府為何不公布資料；台北市衛生局說，內部有討論逾20例再公布，並否認有蓋牌。

台北市議會財政建設委員會今天進行「專案報告COVID-19北農及環南市場群聚案對策，及四大公司、傳統市場防疫策進作為」。

許淑華質詢問到，根據台北市衛生局報告顯示台北農產運銷公司累計新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者有83人，環南市場確診者有44人，後續是否還會攀升？

她質疑，台北市政府為何都不主動公布確診者人數，並說經調閱資料發現，北農現在累積確診者已增至89人、環南市場為52至53人，且為何不上傳資料到衛福部疾管署足跡公布網。

台北市衛生局疾管科長余燦華答詢表示，目前趨勢可能還會有相關確診者再增加，但人數應該會慢慢減少，因為「該挖的都被我們挖下來」，主要看防治有無成效。

他說，確診者都有做相關疫調，但因為確診者個案數太多，內部有討論超過20例以上再公布，否認為蓋牌作法。

許淑華隨後還追問，衛生局5月26日配發多少疫苗給台北市振興醫院，並指當天施打疫苗者有上百人，很多均非1至3類施打者，有無做名單確認，後續還有無再發生類似狀況。

余燦華表示，持續都有配送疫苗給振興醫院，調查發現有一瓶接種部分，是接種在不對的對象，當次稽查有8人並做裁處，其中並無前立委丁守中在內，統計目前配發振興醫院疫苗共有3000多瓶，後續是否還有非1至3類施打者，仍需進行逐筆名單確認。

北市 衛生局 疫苗

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