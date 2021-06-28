疫情送暖！國際獅子會捐2輛社福專車送新北市

國際獅子會台灣總會長期關注弱勢，日前曾捐贈5000個防護面罩、2000個N95口罩給新北市政府消防局，今日中午他們再捐贈2輛社福專車和100箱大甲乾麵給新北市社會局，2輛車將做為服務街友和精障家庭關懷訪視專用，乾麵則發送給弱勢家戶。

新北市議員周勝考和國際獅子會300A2區年度主席、前總監方靜靜及其他分會長也都參加了今天這場在市府舉辦的捐贈儀式。

國際獅子會台灣總會議長陳麗鳳表示，「取之於社會、用之於社會」，在疫情嚴峻的此刻，更要投入防疫工作，這次特別捐贈2輛社福專車，希望在疫情期間讓社會服務不中斷，同時還可加速防疫物資的輸送。

張錦麗表示，市府此次受贈的社福專車中，1輛會專門載送防疫物資或街友到安心旅館，另1輛將提供家資中心使用，即時載送防疫物資給精障朋友及他們的家庭。

張錦麗指出，疫情期間，許多街友生活受到衝擊，市府除啟動街友安心好住計畫外，也將持續派員到街友較常出沒的公園、車站、停車場等公共空間關懷訪視，提供口罩、噴灑酒精及測量體溫等服務。