確診前獅子會長曾到過！晶華亭宴會廳仍歇業里長惋惜

在新北市新莊經營超過10年的晶華廷宴會廳，5月曾因前五股獅子會長到此聚餐後確診，一度捲入獅子會群聚案內，加上3級警戒，餐廳已超過1個月沒內用，近日決定吹熄燈號。據了解，老闆考慮後由於房東要收回去，加上疫情期間的虧損以及先前形象，才決定歇業。

晶華亭宴會廳2009年成立，經營超過10年在當地有一定知名度，曾到餐廳用餐的中美里長陳明卿表示，現在很少有像晶華亭宴會廳能花4、5千塊就能請1桌，在台北市很多都要上萬，且餐廳給的分量都很足，大家來這邊價格親民又吃得飽。

陳明卿惋惜晶華亭在三級警戒下不得不歇業，他透露，在五股獅子會群聚感染之前，據他所觀察餐廳生意一直很好，但事件爆發後沒人敢去，之後又禁止內用，對業者來說沒有收入還要負擔房租、員工薪資，確實負擔很大。

據了解，歇業雖有部分原因是屋主想收回去，但也有消息指出3級警戒期間餐廳虧損，加上之前獅子會對餐廳形象太傷，老闆才決定要歇業。

陳明卿表示，不只是餐廳，包括小吃店等餐飲，這段時間都壓力很大，盼趕快消滅病毒好恢復日常。