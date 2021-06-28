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列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

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議員指北市府逾百人確診足跡未公開 員工求助1999

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市政府。圖／報系資料照
台北市政府。圖／報系資料照

北市政府一名11樓的駐衛警於6月20日確診，台北市政府匡列13人，並盼外界勿製造恐慌。台北市議員陳怡君表示，北市府確診人數迄6月23日統計已高達115人，但迄今未比照其他縣市作法公開確診者足跡，還有基層公務員在求助無門之下，投訴1999，她要求落實疫調及足跡公開透明，讓員工安心上班。

根據陳怡君索資，市府迄6月23日截止，共計115人確診，其中以防疫第一線的衛生局確診人數最多，高達33人；其次是人民褓姆的警察局有28人確診，第三名則是台北捷運公司12人確診，此外環保局也有10人確診。

陳怡君表示，這陣子一直接獲市府員工爆料，指相關單位都有同仁確診，但高層始終不願說明，任由員工自行揣測。有些基層公務員，正因為府內蓋牌疫情資訊，在求助無門之下，投訴1999，缺依然得不到正確資訊，且未被重視，令基層公務員感嘆，市府草菅人命。

陳怡君表示，疫情嚴重，但台北市迄今未比照其他縣市作法公開確診者足跡，致民眾無從防範，甚至在各級民代告知疫情時，市府副發言人還反擊要民代不要製造恐慌，事實上造成民眾恐慌的，不是揭露資訊，正是市府的資訊不透明。

陳怡君強調，資訊公開透明是預防病毒擴散的重要一環，市府115人確診不是個小數字，市府員工人心惶惶也是事實，公布這些資料也不是要引起恐慌，而是要提醒市府做好相關疫調，並讓員工得知內部情況，才能做好防範，杜絕病毒傳染。

北市 疫情 公務員

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