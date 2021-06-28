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台南芒果盛產比去年多兩萬公噸 農民憂價格崩盤

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市今年芒果盛產。圖／農業局提供
台南市今年芒果盛產。圖／農業局提供

7月台南將進入芒果盛產期，今年因為之前雨水少，芒果盛產，比去年增加兩萬公噸產量，但卻遇到嚴峻疫情，果農擔心價格崩盤，台南市政府啟動相關促銷方案，為農民銷售找出路。

台南市農業局表示，今年預估芒果產量達到9萬1600公噸，是盛產的一年，但受疫情影響，今年的台南國際芒果節及多場展售活動都取消，市長黃偉哲在今天的市政會議中，指示農業局調整行銷策略，增加通路，並協助多元加工，不希望看到價格崩盤。

黃偉哲表示，好的東西，沒有理由被埋沒，但一方面農民的辛苦也沒有理由被忽視，所以說希望大家能夠多幫忙，都是我們自己的農民，我們自己台南的產品，大家攜手協力來幫忙農民。

黃偉哲表示，因為北農的問題，運輸量減少，在北農的交易量減少，台南產地受到疫情影響，來自外縣市的消費者也減少，都是不利的因素。另外台南外銷通路增加，加工的部分增加，網路行銷增加，這是有利的因素。如何在不利的因素跟有利的因素中間能夠減少不利的因素，增加有利因素，這是很重要的行銷策略。

農業局統計，截至6月25日止，媒合國營事業小果禮盒近萬箱；「台灣下單、日本取貨」芒果訂購，累計下單箱數3727箱；玉井蒸熱廠蒸熱量達467公噸，韓國278公噸蒸熱量最多，其次為日本189公噸，預計隔周至少還有50噸外銷量。

農業局表示，今年的產量比去年增加兩萬公噸，預估芒果內銷量6萬7784公噸， 將舉辦芒果線上直播或拍賣、電視廣告及網路宣傳、媒合企業或機關單位採購、加強宣傳網路訂購宅配服務、推廣小果促銷活動、國軍副食及監所團膳加強採購。

外銷方面，預估芒果外銷量5496公噸，策略一、提升非中國市場之芒果外銷量；二國外業者視訊媒合採洽會；三請外國代表人物或明星藉由社群平台協助曝光芒果；四加強推廣「台灣下單、日本取貨芒果訂購服務」，而農委會今年度果品拓展及行銷補助計畫，拓銷補助依國家不同，海運6-13元/公斤，空運30-70元/公斤。

多元加工方面，預估1萬8320公噸，農業局已於5月10日公告芒果收購加工，補助期間從110年4月26日至8月31日，補助集運費補助2元/公斤、加工處理費2元/公斤，目前收購量為295.7公噸，必要時將再配合農委會啟動循環再利用處理措施。

芒果 農民 疫情

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