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北市議員籲夜市復業應統一 北市府：將討論

中央社 / 台北28日電

民進黨籍台北市議員李建昌今天質詢指出，北市部分夜市明起將陸續恢復營業，建議台北市市場處應有明確指示和作為；市場處長陳庭輝表示，北市府將討論是否統一時間復業。

台北市議會財政建設委員會今天進行「專案報告COVID-19北農及環南市場群聚案對策，及四大公司、傳統市場防疫策進作為」。

李建昌質詢問到，台北市政府5月啟動新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）三級警戒時，多個夜市都配合休業，但有些夜市將於明天或7月12日（三級警戒解封）起陸續恢復營業，是否應有統一規定，市場處卻無相關明確指示。

他建議，市場處應和相關夜市自治會討論恢復營業原則，像是外帶和分流管理，不能放任業者自行處理，希望要有應有作為。

陳庭輝答詢表示，先前夜市多為自主停業較多，且每處開始停業時間都不同，目前三級警戒期限至7月12日止，北市府後續將討論是否協調為統一時間復業。

寧夏夜市理事長林定國今天也表示，明天起將「微解封」營業，原有180間攤商，首波將先開放約40攤自主管理營業，且為避免過度群聚和停留時間過長，將採「單邊攤商營業~得來速外帶型態」服務。

同時，夜市全場頭、中、尾都會設置體溫感測和酒精消毒儀器，所有攤商上、下班都要量測體溫，並做好自我管理防護，包括口罩、護目鏡及酒精消毒都要完善，消費者購物時也都採實名制登記。

林定國說，自5月疫情爆發後，攤商們自主休業管理，迄今已約50多天，許多攤商的經濟都面臨斷炊，考量夜市多為開放空間，在自我防疫工作完善下，將採部分營業、微解封動作。

夜市 北市 三級警戒

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