北農環南爆群聚 議員送16字轟柯文哲防疫不確實才崩掉

台北市衛生局、產發局、及北農等四大公司今天赴議會專案報告「北農、環南市場群聚案對策；四大公司傳統市場防疫策進作為」。北市議員李建昌質疑，這次北農、環南市場爆發群聚，破口破到基隆、新北、甚至中南部，就是因為台北市疫情指揮官柯文哲，高點時不疫調、不匡列、不隔離，防疫工作做不確實，才導致疫情放任崩掉。

李建昌也砲轟北市府，這兩三周來的防疫作為，造成北農、環南群聚，根本就是「草草率率、含含糊糊、散散漫漫、拖拖拉拉」。

北市府局處今天赴議會專案報告，李建昌說，他看到北農與環南市場群聚及相關防疫作為，第一感想是非常遺憾，不想見到台北市有這麼大的疫情破口。求其北農、環南市場在5月中時，確診才7至8例，但到6月初、中旬，整個疫情升高，為什麼會有這種趨勢，就是柯文哲前面沒有作為，散散漫漫，都不緊張，台北市疫情讓北農疫情放任，才導致群聚。

李建昌說，北農人流來自全省，為何北農無法針對南北往來的司機，第一時間進行防疫警戒？導致北農、與新北果菜市場因連結確診，甚至北農工作的新北確診數比北市還多？

甚至議員也質疑，為何北農在5月底、6月初，一開始有疫情時，現場沒有醫療專業背景的人擔任指揮官？而是由四大公司第一線總經理擔任防疫重責？李批評，這兩三周來台北市的防疫作為，根本就是「草草率率、含含糊糊、散散漫漫、拖拖拉拉」。

李建昌說，看到北農、台北市疫情這樣爆發，就是當時5月底、6月初北市疫情大爆發，疫情被鐵槌打昏倒時，台北市的防疫指揮官柯文哲竟一句「現在疫調來不及了」，才會導致北農疫情整個被放任導致崩掉。

他不是要苛責大家，但快要兩個月期間，從四大公司的疫情趨勢圖看，尤其北農、環南市場的確診曲線圖發展，他要求從今天開始，不要讓防疫散漫再度發生。

另外，對於萬華區部分夜市6月29日要恢復營業，有的7月12日復業，市場處長陳庭輝表示，因為先前萬華區夜市停業屬自主停業，每個停業的時間不一樣，不過後續會由市府統一。