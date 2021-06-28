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三重2國小地下停車場將完工 年底啟用提供790個停車位

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
交通局長鍾鳴時今日前往光榮國小地下停車場視察工程進度，並給予施工團隊鼓勵。圖／新北市交通局提供
交通局長鍾鳴時今日前往光榮國小地下停車場視察工程進度，並給予施工團隊鼓勵。圖／新北市交通局提供

新北市三重人口數多，但熱鬧地區多為傳統社區，嚴重缺乏停車位，新北市斥資約13.38億元，在光榮國小、興穀國小2處興建校舍地下停車場，預計可提供790個汽、機車停車位，目前工程都已差不多完成，將準備驗收、招商，預計今年底正式啟用。

新北市副市長陳純敬、交通局長鍾鳴時今日上午分別前往2間學校視察地下停車場興建工程，由於現在是三級警戒期間，施工團隊在配合防疫工作下，仍努力完成進度，讓市府相當感動，特別慰勞並鼓勵工程團隊。

三重人口多達38.5萬人，為新北第4多人口的行政區，繼前年三重商工地下停車場啟用，光榮國小校舍共構地下停車場工程也於4月完工、興穀國小地下停車場工程則將於月底完工，剩下工程驗收及招商作業。

光榮國小鄰近光榮國中、三重國小、三和夜市，多為傳統社區，缺乏停車位，因此市府才決定興建大型停車場。光榮國小校舍共構地下停車場總經費達10.84億元，其中前瞻補助占2.5億元，可提供575個汽車位及145個機車位。

興穀國小則是校舍與停車場一起興建，為一棟地上4層、地下1層的建築，地下停車場部分將提供70個汽車停車位，在校舍建築上，教室空間以「合院」形式層次配置，設計出如「埕」的開放空間，並結合棒球意象形塑主題式遊憩廣場，斥資2.54億元。

新北市交通局表示，這2所學校的校舍停車場都將設有車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車和行動支付繳費等全自動智慧停車服務；而停車場室內色彩將採分區分色，透過完善的指標牌示系統，為停車導引及空間辨識度加分，提供全智慧、全便利的停車空間。

新北市光榮國小校舍地下停車場預計年底啟用，可提供可提供575個汽車位及145個機車位。圖／新北市交通局提供
新北市光榮國小校舍地下停車場預計年底啟用，可提供可提供575個汽車位及145個機車位。圖／新北市交通局提供
興穀國小地下停車場預計能提供70個汽車停車位，同樣預計今年底啟用。圖／新北市交通局提供
興穀國小地下停車場預計能提供70個汽車停車位，同樣預計今年底啟用。圖／新北市交通局提供

停車場 建築

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