環南打疫苗通知慢、動線亂 北市：有改進方向

北農、環南市場爆發群聚，台北市政府今天一早規畫環南市場2800名工作人員，由防疫公車載送到醫院施打疫苗。不過因通知太臨時，加上動線沒規畫，一早環南市場集合點一度造成群聚，台北市立聯合醫院副總院長許家禎今坦言，的確一開始動線管理不是這麼清楚，造成一些群聚，不過攤商一一上防疫公車後，疫苗施打秩序順暢。

另外，對於昨天才通知今天施打，許家禎表示，因環南市場施打疫苗要先造冊，造冊需要時間才能通知，因比較晚拿到名冊，不過一拿到名冊就馬上通知，對於今天現場的確還有人說不知道，北市府或許可以多一點簡訊通知、或現場多一點人力，北市府未來的確有可以改進的方向。

台北市產發局、衛生局、北農、台北畜產、台北漁產、花卉批發市場等四大公司今天赴議會專案報告「北農、環南市場群聚案對策；四大公司、傳統市場防疫策進作為」，報告之前，議員應曉薇質疑，環南市場攤商施打疫苗規畫混亂，許多攤商沒收到通知，尤其市場攤商忙做生意，大家都緊張恐慌怕打不到疫苗，市府應該提早一天告知。

北市衛生局表示，之所以昨天才通知施打，是因為名單造冊需要時間，不過今天上午的施打疫苗狀況，儘管一開始動線有些混亂，不過陸續載送攤商到醫院施打疫苗，後續秩序都相當順暢。