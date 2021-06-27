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北藝工地僅1部電梯恐群聚？ 北市：2部使用明再開1部

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員黃郁芬接獲北藝工地內部爆料，指工地防疫亂七八糟，僅一部電梯使用，每次搭都擠滿10多人。北市新工處回應，北藝復工即提供2部電梯供人員分流使用，6月28日起，將再開放1部電梯。圖／引用自黃郁芬臉書
議員黃郁芬接獲北藝工地內部爆料，指工地防疫亂七八糟，僅一部電梯使用，每次搭都擠滿10多人。北市新工處回應，北藝復工即提供2部電梯供人員分流使用，6月28日起，將再開放1部電梯。圖／引用自黃郁芬臉書

北藝工地日前爆群聚感染，高達40名工地人員確診，現均已解除隔離，不過議員黃郁芬質疑，她再度接獲內部爆料，指工地裡防疫亂七八糟，僅一部電梯使用，每次搭都擠滿10多人，更離譜是廁所沒洗手台。北市工務局新工處回應，北藝復工即提供2部電梯供人員分流使用，6月28日起，將再開放1部電梯。

黃郁芬說，北藝群聚爆出之後，她就接獲內部工程人員爆料，工地防疫狀況根本不如市府說的一切良好，而是漏洞百出，現進入北藝工地，都只有量測額溫、也沒有比對身分，與「PCR陰性才能進入工地」完全不同，毫無把關可言。

另外，工程人員提供照片說明，整個工地只有一部電梯可以使用，常常需要擠到10個人以上，完全就是群聚，最離譜的是，整個工地原先每一樓都有洗手的地方，但現在全部拆光，甚至連工人們上廁所的地方，洗手台都被拆掉，工人都很擔心清潔、消毒不足情形，恐造成工地再次群聚。

北市工務局新工處表示，北藝工地施工廠商自6月15日自主復工後，已針對進場人員重新造冊，人員進場須檢附PCR檢疫陰性證明或篩檢後，觀察14天自主健康監測紀錄表，並填寫自主健康說明書及體溫量測合格後方可進場。

另外，現場於6月15日起即提供2部電梯供人員分流使用，非僅使用1部電梯，且自6月28日起，將再開放1部電梯，總共3部電梯供施工人員分流輪替使用；至於廁所內原供人員使用的洗手台，因為臨時設置，須配合廁所裝修工程進度拆除施工，目前另於1、4、7、10樓層均設有洗手槽設施供施工人員使用。

北市府表示，北藝工地廁所原供人員使用的洗手台，因為臨時設置，須配合廁所裝修工程進度拆除施工，目前另於1、4、7、10樓層均設有洗手槽設施供施工人員使用。圖/引用自黃郁芬臉書
北市府表示，北藝工地廁所原供人員使用的洗手台，因為臨時設置，須配合廁所裝修工程進度拆除施工，目前另於1、4、7、10樓層均設有洗手槽設施供施工人員使用。圖/引用自黃郁芬臉書

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