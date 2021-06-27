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鼓勵減少實體洽公 新北臨時使用道路可線上申辦

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
新北市警局表示，民眾可以到新北市政府網站，申請臨時使用道路，不必外出現場辦理。記者王怡蓁／翻攝
新北市警局表示，民眾可以到新北市政府網站，申請臨時使用道路，不必外出現場辦理。記者王怡蓁／翻攝

因應新冠肺炎三級警戒，為減少民眾移動、集會，新北市警局在本月4日開始提早開辦線上申請臨時使用道路，民眾可以在家上網，到新北市政府網站就可以申請臨時使用道路。

新北市警局指出，線上臨時使用道路目前開放申請項目有「吊裝貨物（一般物品，不含吊裝搭設鷹架）」、「拍攝影片」、「演戲」、「殯葬搭棚」、「擺設宴席」等臨時使用道路案件。

警方表示，申請人可先下載臨時使用道路申請書、使用道路範圍平面圖、申請臨時使用道路里長住戶知會書等文件，並將填妥之相關文件掃描檔案於臨時使用道路日前7日至30日上網申請時一併上傳，經確認後即完成申請。

由於以往申請臨時使用道路需里長及住戶簽名同意疑義，本次為保障里長及住戶權益，改採知會方式辦理（當面、電話通知均可），於里長及住戶知會書註明知會日期、時間即可，無須簽名。

警方提醒，民眾在申請前先確認轄區分局，以利後續派案受理，如有文件缺漏情形，請主動與轄區分局聯繫或靜候通知補正，切勿重複申請造成承辦人員混淆致退件。

新冠肺炎

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